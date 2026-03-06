Befreiungsschlag: TV Echterdingen schockt TSV Bernhausen

– Foto: Thomas Nast

In der Landesliga, Staffel 2, wurde am heutigen Freitag der 17. Spieltag mit einer Partie eröffnet, die an Dramatik und emotionaler Intensität kaum zu überbieten war. Es war ein Duell der Gegensätze, das die Zuschauer von der ersten Sekunde an in seinen Bann zog und die Tabellenkonstellation im Kampf um den Klassenerhalt sowie im Aufstiegsrennen maßgeblich beeinflusst.

Es war ein Abend, der für den favorisierten TSV Bernhausen in einer sportlichen Tragödie endete, während der TV Echterdingen puren Jubel und Erleichterung verspürte. In der 2. Minute brachte Flon Ajvazi die Gäste mit dem Treffer zum 0:1 in Führung und versetzte dem Aufstiegsaspiranten einen frühen Schock. Bernhausen bemühte sich in der Folge um eine Antwort, doch die Nervosität war greifbar. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kochten die Emotionen endgültig über: In der 45. Minute sah Dimitrios Vidic die Rote Karte, was die Hoffnungen der Hausherren auf eine Wende massiv dämpfte. In Unterzahl kämpfte Bernhausen leidenschaftlich, doch die numerische Überlegenheit der Gäste machte sich bemerkbar. In der 77. Minute nutzte der TV Echterdingen den Raum und Florian Dölker erzielte das 0:2, was die Vorentscheidung und den Endstand bedeutete. ---

Der Tabellenführer reist an, aber der Gastgeber ist nicht ohne Widerstand. VfL Sindelfingen steht als Achter bei 22 Punkten aus 15 Spielen (28:27 Tore) – stabil, aber nicht frei von Sorgen. TSV Köngen (Aufsteiger) führt mit 36 Punkten aus 16 Spielen (35:24 Tore) und trägt die Last, gejagt zu werden. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Köngen knapp 2:1 (Köngen – Sindelfingen 2:1). Genau diese Enge macht das Rückspiel brisant: Köngen will die Spitze verteidigen, Sindelfingen hat den Beweis, dass man den Favoriten zumindest an den Rand bringen kann.



Ein Spiel, das nach Kellerkampf aussieht – und genau das ist es auch. SC Geislingen steht auf Rang 13 mit 15 Punkten aus 15 Spielen (19:27 Tore). FV Sontheim/Brenz (Aufsteiger) ist Schlusslicht mit 4 Punkten aus 16 Spielen (9:49 Tore) und braucht dringend ein Signal. Das Hinspiel am 24.08.25 war deutlich: Sontheim/Brenz – Geislingen 0:5. Geislingen will diese Klarheit bestätigen und sich von den Abstiegsplätzen entfernen. Sontheim steht mit dem Rücken zur Wand – und klammert sich an jede Möglichkeit, überhaupt wieder Anschluss herzustellen.



Ein Duell im oberen Mittelfeld, das nach Punkten für Ruhe und Richtung schmeckt. SV Waldhausen ist Sechster mit 28 Punkten aus 16 Spielen (25:24 Tore). SV Böblingen steht als Neunter bei 21 Punkten aus 15 Spielen (34:20 Tore) und wirkt defensiv stabiler, als es der Tabellenplatz vermuten lässt. Das Hinspiel am 23.08.25 gewann Waldhausen auswärts 1:0 (Böblingen – Waldhausen 0:1). Böblingen reist also mit einer offenen Rechnung an. Waldhausen weiß, dass es dieses Duell knapp ziehen kann – und dass genau solche knappen Siege im Frühjahr Gold wert sind.

Ein Spiel zwischen direkter Nachbarschaft und echter Abstiegsangst. GSV Maichingen steht mit 17 Punkten (16 Spiele, 34:39 Tore) auf Rang 12, TSVgg Plattenhardt (Aufsteiger) ist Elfter mit 20 Punkten (16 Spiele, 17:30 Tore). Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Maichingen auswärts 3:1 (Plattenhardt – Maichingen 1:3). Plattenhardt will zu Hause oder auswärts endlich zeigen, dass man diese Paarung drehen kann. Maichingen wiederum weiß: Ein Sieg würde den Abstand nach unten vergrößern und das eigene Gefühl deutlich stabilisieren.

Ein Spiel, das sofort nach Spitzengruppe riecht. TSV Bad Boll ist Siebter mit 26 Punkten aus 16 Spielen (31:27 Tore). TSGV Waldstetten steht als Vierter bei 31 Punkten aus 15 Spielen (34:20 Tore) – und damit mitten im Rennen um die Top zwei. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Waldstetten knapp 3:2 (Waldstetten – Bad Boll 3:2). Beide wissen also, wie eng es werden kann. Bad Boll will die Revanche und den Sprung nach oben, Waldstetten muss liefern, um den Kontakt zu Köngen und Eislingen nicht zu verlieren.

Ein Duell, das nach Offensivkraft klingt – und nach einem Hinspiel, das noch im Kopf sitzt. FV Spfr Neuhausen ist Zehnter mit 20 Punkten aus 15 Spielen (32:31 Tore). TSV Ehningen steht als Fünfter bei 29 Punkten aus 16 Spielen (38:20 Tore) und ist defensiv deutlich stabiler. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Ehningen 4:2 (Ehningen – Neuhausen 4:2). Neuhausen braucht Punkte, um sich vom unteren Feld fernzuhalten. Ehningen braucht Punkte, um oben dran zu bleiben – und weiß, dass ein Ausrutscher sofort den Blick zurück erzwingt.



Der Tabellenzweite reist an – und der Gastgeber steht unter Druck. MTV Stuttgart ist 15. mit 11 Punkten (27:47 Tore) und braucht dringend Zählbares. 1. FC Eislingen (Aufsteiger) ist Zweiter mit 32 Punkten (44:22 Tore) und jagt Köngen. Das Hinspiel am 24.08.25 war ein Torfestival: Eislingen – MTV Stuttgart 5:3. Für MTV Stuttgart ist das die Erinnerung, dass man gegen Eislingen treffen kann – aber auch, wie schnell man dabei untergeht. Eislingen wiederum weiß, dass man offensiv durchkommt, aber defensiv wachsam bleiben muss, wenn man im Aufstiegsrennen keine unnötigen Risiken eingehen will.