Befreiungsschlag: Türkspor Neckarsulm siegt 4:0 unter Uwe Rapolder

Die Begegnung beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen markierte für Türkspor Neckarsulm eine Zäsur. Es war das erste Spiel unter dem neuen Trainerteam, zu dem nun der erfahrene Uwe Rapolder gehört. Gemeinsam mit Spielertrainer Julian Grupp gelang es, die Mannschaft nach der langen Durststrecke neu einzustellen. Vor 280 Zuschauern agierte der Aufsteiger von Beginn an konzentriert und entschlossen, die sportliche Wende einzuleiten.

Die personelle Neuausrichtung trug bereits früh Früchte. In der 21. Minute erzielte Melvin Avdic den Führungstreffer zum 0:1 für die Gäste. Die Neckarsulmer ließen dem Tabellensiebzehnten kaum Räume. Nur sechs Minuten nach dem Führungstor erhöhte Pascal Sohm in der 27. Minute auf 0:2, was den Neckarsulmern bereits zur Pause eine komfortable Ausgangslage verschaffte.

Cristian Gilés Sanchez besiegelt den Auswärtserfolg

Auch im zweiten Spielabschnitt blieb die Intensität hoch. In der 57. Minute sorgte Cristian Gilés Sanchez mit dem Treffer zum 0:3 für die Vorentscheidung am 28. Spieltag. Während der Gegner keine Mittel fand, die Defensive der Gäste zu durchbrechen, blieb Neckarsulm bis in die Schlussphase gefährlich. In der 86. Minute krönte Cristian Gilés Sanchez seine Leistung mit seinem zweiten Tor zum 0:4-Endstand. Damit belohnte sich die Mannschaft für eine disziplinierte Vorstellung und sicherte dem neuen Trainergespann einen Einstand nach Maß.

Tabellarische Entlastung und kommende Aufgaben

Durch die drei gewonnenen Punkte verbessert sich Türkspor Neckarsulm mit nun 30 Zählern auf den 14. Tabellenplatz. Damit zieht der Aufsteiger am Türkischer SV Singen vorbei und schließt punktgleich zum 1. Göppinger SV auf. Für Neckarsulm geht es am Samstag, 25.04.2026, um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Normannia Gmünd weiter.