Befreiungsschlag: TSV Laichingen siegt 3:2 gegen Jungingen

Endlich belohnt! Nach zwei unglücklichen Niederlagen feierten die Fußballerinnen des TSV Laichingen am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Jungingen einen verdienten 3:2-Erfolg. Der TSV kam gut ins Spiel und setzte früh Akzente. Nach 25 Minuten traf Carolin Wenzel direkt per Eckball – ein sehenswerter Auftakt in eine insgesamt starke Partie. Zwar glich Jungingen in der 36. Minute aus, doch Lena H. brachte Laichingen nach einem schönen Spielzug erneut in Führung.

Nach dem Seitenwechsel blieb der TSV spielbestimmend. In der 60. Minute erhöhte Eileen B. nach starker Vorarbeit auf 3:1. Danach ließ die Konzentration etwas nach, und Jungingen verkürzte in der 73. Minute auf 3:2. Doch Laichingen kämpfte geschlossen, verteidigte leidenschaftlich und brachte die Führung über die Zeit. Besonders Torhüterin Pia P. überzeugte mit Ruhe und starken Paraden.