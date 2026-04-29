Befreiungsschlag: SV Babelsberg 03 schockt den Halleschen FC

– Foto: Stefan Fiebiger

In der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Abend der 32. Spieltag mit einer hochemotionalen Begegnung eröffnet. Während die Gäste aus Sachsen-Anhalt versuchten, den Anschluss an die Spitze zu wahren, kämpften die Hausherren um den Ligaverbleib in der Spielklasse. Am Ende stand ein Ergebnis, das den Abstiegskampf massiv beeinflusst und im Karl-Liebknecht-Stadion für tiefe Erleichterung sorgte.

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Die Flutlichtatmosphäre bot den Rahmen für einen enorm wichtigen Sieg für den SV Babelsberg 03 im Kampf um den Ligaverbleib. Gegen den favorisierten Hallescher FC agierten die Nulldreier von Beginn an mit einer Leidenschaft, die das Publikum elektrisierte. Der Torreigen begann früh: Bereits in der 2. Minute brachte Maurice Covic die Gastgeber mit dem Treffer zum 1:0 in Führung. Die Hallenser zeigten sich jedoch unbeeindruckt und suchten die spielerische Antwort, die schließlich in der 31. Minute durch Lennard Becker zum 1:1-Ausgleich führte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ereignete sich der psychologisch entscheidende Moment der Partie, als Tobias Hasse in der 45.+4 Minute das 2:1 für die Hausherren erzielte. Nach dem Seitenwechsel blieb Babelsberg konzentriert und konsequent in der Chancenverwertung. Linus Queißer markierte in der 61. Minute den Treffer zum 3:1. Jakob Wiehe legte in der 90.+2 Minute das 4:1 nach. ---

Morgen, 19:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 19:00 live PUSH

Zwischen Hertha BSC II und FSV 63 Luckenwalde liegt vor diesem Spiel kaum Luft. Beide Teams stehen bei 39 beziehungsweise 39 Punkten dicht über der abstiegsgefährdeten Zone. Hertha BSC II verlor zuletzt 0:2 in Halle, Luckenwalde kassierte ein spätes 0:1 gegen Zwickau. Das Hinspiel gewann Hertha BSC II mit 1:0. Nun geht es um Abstand, Ruhe und darum, sich nicht noch einmal unnötig in den Abstiegssog ziehen zu lassen. ---

Lok Leipzig hat mit dem 1:0 bei BFC Dynamo seine Pole Position verteidigt und geht als klarer Taktgeber in diesen Spieltag. Der Vorsprung auf Jena beträgt fünf Punkte, auf Halle acht. BFC Preussen wiederum hat nach dem spektakulären 3:6 gegen Babelsberg etwas gutzumachen und steht mit 44 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel gewann Preussen überraschend mit 2:0. Genau deshalb ist Wachsamkeit für den Tabellenführer Pflicht. ---

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena BFC Dynamo BFC Dynamo 14:00 live PUSH

Für FC Carl Zeiss Jena ist dieses Heimspiel fast schon alternativlos, wenn der Druck auf Lok Leipzig erhalten bleiben soll. Die 1:4-Niederlage in Magdeburg war ein schwerer Rückschlag. BFC Dynamo verlor zuletzt 0:1 gegen Lok und steckt mit 36 Punkten weiter in einer unruhigen Zone. Das Hinspiel gewann Jena mit 3:2. Nun braucht der Favorit nicht nur Punkte, sondern auch eine deutliche Reaktion nach dem Dämpfer der Vorwoche. ---

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg Greifswalder FC Greifswald 14:00 PUSH

Dieses Spiel riecht nach Abstiegskampf pur. FC Eilenburg kam zuletzt beim 3:3 in Erfurt zu einem bemerkenswerten Punkt, bleibt mit 23 Zählern aber tief im Keller. Greifswalder FC gewann 1:0 gegen Altglienicke und hat sich auf 31 Punkte verbessert. Das Hinspiel gewann Greifswald mit 2:1. Für Eilenburg ist es womöglich eine der letzten großen Chancen, für Greifswald die Möglichkeit, einen direkten Konkurrenten weiter auf Distanz zu halten. ---

Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die noch nach oben schielen dürfen. FSV Zwickau ist mit 58 Punkten Fünfter, FC Rot-Weiß Erfurt mit ebenfalls 58 Zählern Vierter. Zwickau gewann zuletzt spät 1:0 in Luckenwalde, Erfurt verspielte beim 3:3 gegen Eilenburg zwei Führungen. Das Hinspiel endete 2:2. Es ist ein direktes Duell zweier Teams, die sich keinen weiteren Ausrutscher leisten wollen, wenn sie im oberen Feld noch eine Rolle spielen möchten. ---

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke Chemnitzer FC ChemnitzerFC 14:00 PUSH

VSG Altglienicke steht mit 49 Punkten auf Rang sechs und will sich nach dem 0:1 in Greifswald schnell wieder stabilisieren. Chemnitzer FC hat mit dem dramatischen 3:2 gegen Meuselwitz Nervenstärke gezeigt und sich auf 44 Punkte verbessert. Schon das Hinspiel war eng und endete 2:2. Für Altglienicke geht es darum, den Platz in der oberen Tabellenhälfte zu sichern, für Chemnitz um den nächsten Schritt in Richtung einer sorgenfreien Schlussphase. ---

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 14:00 live PUSH

Im Keller ist das eines der Spiele mit der größten Wucht. ZFC Meuselwitz steht bei 32 Punkten, BSG Chemie Leipzig bei 34. Beide Mannschaften verloren zuletzt knapp, Meuselwitz mit 2:3 in Chemnitz, Chemie trotz 4:2 gegen Hertha 03 weiter unter Druck, weil die Lage unten so eng bleibt. Das Hinspiel gewann Meuselwitz überraschend klar mit 2:0. Nun steht weit mehr auf dem Spiel als nur ein gewöhnlicher Dreier. ---

FC Hertha 03 Zehlendorf ist bereits abgestiegen, doch auch damit bleibt jede Partie von Bedeutung. Zuletzt verlor das Team trotz zwischenzeitlicher Hoffnung 2:4 bei Chemie Leipzig. 1. FC Magdeburg II kommt dagegen mit großem Selbstvertrauen nach dem beeindruckenden 4:1 gegen Jena und hat sich auf 43 Punkte vorgeschoben. Das Hinspiel gewann Magdeburg II mit 1:0. Für die Gäste ist es die Chance, das starke Polster weiter auszubauen.