Befreiungsschlag! SC Staig II siegt verdient gegen den Tabellenführer

Unsere zweite Mannschaft sorgte am vergangenen Spieltag für eine faustdicke Überraschung. Der Tabellenführer aus Senden reiste mit einer Serie aus zuletzt 7 Siegen in Folge in den Staiger Fußballpark und war auf dem Papier der klare Favorit. Doch unser Team bot an diesem Tag eine herausragende Mannschaftsleistung und wies den Favoriten aus der Illerstadt mit 4:0 in die Schranken. Zu Beginn egalisierten sich beide Teams, wobei unser Team stets präsent und vor allem robust in den Zweikämpfen war. Top eingestellt von Coach Amann kamen unsere Jungs das ein ums andere Mal gefährlich vors Tor und standen zudem hinten sattelfest. Die Gäste wirkten überrascht und kamen über die gesamte Spielzeit nicht wirklich ins Spiel. Beim Stand von 0:0 wurden dann die Seiten gewechselt. Nach der Pause dann dasselbe Bild und Senden hatte den aufopferungsvoll kämpfenden Staigern nichts entgegen zu setzen. In der 67. Minute traf Christopher Scheck nach einem mustergültigen Eckball zum 1:0 ins Gästetor. Dies war der Brustlöser und Dosenöffner in diesem denkwürdigen Spiel. Der SCS spielte sich anschließend förmlich in einen Rausch und kam durch Julian Hammeter, David De Buhr und Manuel Kohn noch zu den Toren 2 bis 4. Am Ende stand ein überraschendes aber verdientes 4:0 gegen den FV Senden. Es war der erste Saisonsieg des SCS II und Lohn für die harte Arbeit der letzten Wochen. Daran gilt es nach dem spielfreien Spieltag anzuknüpfen und mit Rückenwind in die kommenden Aufgaben zu gehen. Glückwunsch an das gesamte Team zu einem famosen Heimauftritt.