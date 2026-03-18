Befreiungsschlag: Optik Rathenow besiegt Sparta Lichtenberg

Im Nachholspiel empfing der FSV Optik Rathenow den Tabellenachten aus Berlin. Für die Rathenower Formation stand viel auf dem Spiel, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in der NOFV-Oberliga Nord zu wahren. Das Ziel war klar definiert: Gegen den favorisierten SV Sparta Lichtenberg mussten unter Flutlichtbedingungen Punkte her, um die sportliche Zukunft in der Liga zu sichern.

Reaktion auf den frühen Rückstand durch Koré

Die Begegnung begann für die Rathenower jedoch mit einer kalten Dusche. Bereits in der 15. Spielminute erzielte Daniel Hänsch die Führung für den SV Sparta Lichtenberg. Die Defensive der Gastgeber sah sich früh gefordert, gegen die Berliner zu bestehen. Doch die Antwort der Rathenower folgte prompt: Nur vier Minuten nach dem Gegentreffer, in der 19. Minute, gelang Yohji Irvan Koré der Ausgleich zum 1:1. Dieser Treffer gab dem Spiel der Hausherren die nötige Sicherheit zurück.

Salih Aktürk sorgt für die Entscheidung im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, in der beide Seiten um die Spielkontrolle rangen. Die Bemühungen der Gastgeber wurden in der 71. Spielminute belohnt, als Salih Aktürk den Treffer zum 2:1 markierte. In der verbleibenden Spielzeit verteidigten die Schützlinge von Ingo Kahlisch den knappen Vorsprung mit großer Leidenschaft. Die Gäste aus Berlin versuchten zwar noch einmal alles, doch die Rathenower Defensive hielt dem Druck stand und brachte den Heimsieg über die Zeit.

Sprung auf Platz zwölf im engen Tabellenkeller

Der Erfolg spiegelt sich unmittelbar in der Tabelle wider. Mit nun 23 Punkten aus 20 Spielen klettert der FSV Optik Rathenow auf den zwölften Tabellenplatz. Damit liegt man punktgleich mit Tennis Borussia Berlin und hat die SG Dynamo Schwerin, die mit 22 Punkten auf Rang 14 rangiert, vorerst hinter sich gelassen.

Vorschau auf das nächste Kellerduell am Samstag

Viel Zeit zum Feiern bleibt den Rathenowern nicht, denn das nächste richtungsweisende Heimspiel steht unmittelbar bevor. Bereits am kommenden Samstag, 21.03.2026, empfängt der FSV Optik Rathenow um 13 Uhr die Mannschaft von S.D. Croatia Berlin. Gegen den Tabellenvorletzten gilt es, die gezeigte Leistung aus dem Spiel gegen den SV Sparta Lichtenberg zu bestätigen und mit einem weiteren Erfolg den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen. Die emotionale Bedeutung dieses Sieges unter Flutlicht könnte der entscheidende Faktor sein, um mit gestärktem Selbstbewusstsein in das kommende direkte Duell im Abstiegskampf zu gehen.