Befreiungsschlag nötig: Optik Rathenow zu Gast beim BAK

Nach den zähen Ergebnissen der vergangenen Wochen ist die Ausgangslage für die Rathenower klar: Ein Sieg muss her. Aktuell belegt das Team von Trainer Ingo Kahlisch nach 24 absolvierten Partien mit 27 Punkten den 13. Tabellenplatz. Die Konstellation ist weiterhin spannend, denn auch die SG Dynamo Schwerin und Tennis Borussia Berlin stehen bei der exakt gleichen Punktausbeute.

Mit einem hart erkämpften Punktgewinn geht die Kahlisch-Elf in das kommende Duell. Im letzten Spiel trennte man sich mit 1:1 von der SG Union 1919 Klosterfelde, trainiert von Lucio Geral. Nachdem Michel Sobek die Gäste kurz nach der Halbzeit in Führung gebracht hatte, bewies Optik Moral und Kampfgeist.

Der kommende Gegner aus der Hauptstadt rangiert mit 29 Zählern nur knapp davor auf Platz elf. Mit einem dreifachen Punktgewinn könnte Optik somit nicht nur am BAK vorbeiziehen, sondern theoretisch auch Dynamo Schwerin hinter sich lassen. Alles spricht für ein sehr ausgeglichenes Aufeinandertreffen, bei dem Nuancen entscheiden werden.

Luka Zdep sorgte in der 71. Minute per Foulelfmeter für den wichtigen Ausgleich. Der Berliner AK hingegen musste am vergangenen Wochenende eine Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft des Trainers Hikmet Murat Salar unterlag beim BSV Eintracht Mahlsdorf mit 0:2. Die Gegentreffer durch Anthony Worm und einen Strafstoß von Nils Wilko Stettin fielen jeweils zu psychologisch ungünstigen Zeitpunkten kurz vor dem Pausen- und Schlusspfiff.

Befreiungsschlag fest im Visier

Wenn am Samstagmittag der Ball rollt, geht es für beide Mannschaften um viel. Die nackten Zahlen verdeutlichen die Ausgeglichenheit: Beide Offensivreihen taten sich in dieser Saison bisher schwer, wobei der Berliner AK mit 40 Toren etwas treffsicherer war als Optik mit 32 Toren. Dafür steht die Defensive der Rathenower mit 41 Gegentreffern stabiler als die der Hauptstädter, die bereits 56 Mal hinter sich greifen mussten.

Ein Sieg würde dem FSV Optik Rathenow nach den jüngsten Kraftanstrengungen nicht nur tabellarisch, sondern auch für das Selbstvertrauen ausgesprochen gut tun. Noch hat man alles in der eigenen Hand, Spiele wie dieses werden im Kampf gegen die Abstiegsplätze essenziell wichtig sein.