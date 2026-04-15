Befreiungsschlag nach Trainerwechsel

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TUS Eintracht Rulle hat unmittelbar nach dem Trainerwechsel ein wichtiges Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Beim Tabellenletzten SV Alfhausen gelang der Mannschaft ein insgesamt verdienter 2:1-Auswärtssieg – der erste Sieg seit dem 9. November 2025. Mit dem Dreier klettert Rulle knapp über den Strich und weist nun zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge auf, bei einem Spiel weniger.

Die Gäste erwischten einen engagierten Start und gingen früh durch das fünfte Saisontor von Kord Langemeyer in Führung. In der Folge kontrollierte Rulle eine weitgehend chancenarme Partie. Kurz vor der Pause vergab Alfhausen eine aussichtsreiche Möglichkeit – und wurde im direkten Gegenzug bestraft: Simon Schulte erhöhte per Konter auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel verpasste Rulle zunächst die Vorentscheidung. Mit dem Anschlusstreffer der Gastgeber kam noch einmal Unruhe auf, zwingende Chancen ließ die Defensive der Gäste jedoch nicht mehr zu.

„Es war insgesamt ein absolut verdienter Sieg. Wir verpassen bis zur 60. Minute die Entscheidung, und mit dem Anschlusstreffer kommt noch einmal Hektik auf, aber ohne dass wir weitere große Chancen zugelassen haben. Alles in allem eine gute Vorstellung von uns, in der die Mannschaft in einer schwierigen Situation die Ruhe bewahrt hat“, sagte Rulles neuer Trainer Simon Garthaus.

Alfhausens Trainer Tim Schütte zeigte sich trotz einer Leistungssteigerung nach der Pause unzufrieden: „Ärgerliche, aber in Summe verdiente Niederlage. Das 2:0 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ärgert mich besonders. Ansonsten machen wir in der zweiten Hälfte ein besseres Spiel, welches mit etwas Glück noch zum Remis reicht. Letztendlich reicht uns eine gute Halbzeit nicht, um einen Punkt mitzunehmen.“