– Foto: Timo Babic

Befreiungsschlag nach schwierigen Wochen Fetih-Kisdorf feiert Überraschung bei Rapid Lübeck Verlinkte Inhalte LL Holstein Rapid Lübeck FC Fetih-Kisdorf

Der FC Fetih-Kisdorf hat am 13. Spieltag der Landesliga Holstein ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Beim hoch favorisierten SC Rapid Lübeck gelang dem Aufsteiger ein überraschend deutlicher 4:1-Auswärtssieg – und damit der dritte Saisonsieg. Nach zuletzt mehreren Niederlagen zeigte das Team von Trainer Nico Brehm eine beeindruckende Reaktion.

Vor rund 200 Zuschauern begann Kisdorf mutig und hielt gegen den Tabellenzweiten von Beginn an konzentriert dagegen. Nach torloser erster Hälfte sorgten die Gäste gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs für die Initialzündung: Marvin Ruehsen brachte Fetih-Kisdorf in der 46. Minute in Führung, Julius Schult legte nur sechs Minuten später nach (52.). Gestern, 17:30 Uhr SC Rapid Lübeck Rapid Lübeck FC Fetih-Kisdorf FC Fetih-Kisdorf 1 4 Abpfiff

Die Brehm-Elf blieb hellwach und nutzte die Unsicherheiten des Favoriten eiskalt aus. Marco Möller erhöhte in der 61. Minute auf 3:0, ehe Tino Arp nur zwei Minuten später für Rapid verkürzte. In einer nun hitzigen Schlussphase blieb Kisdorf stabil und setzte durch Ben Dreger (90.+2) sogar noch den Schlusspunkt zum 4:1. Trainer Nico Brehm zeigte sich nach Abpfiff überwältigt von der Leistung seines Teams:

„Wir gewinnen auswärts mit 4:1 bei Rapid Lübeck! In einem intensiven Spiel mit vielen Emotionen haben wir als Team zusammengestanden, Leidenschaft gezeigt und füreinander gekämpft. Der Sieg ist das Ergebnis von Herzblut, Einsatz und echtem Zusammenhalt. Eine tolle Reaktion nach den letzten Wochen. Auch wenn das Ergebnis am Ende deutlicher klingt, als das Spiel war, haben wir uns die drei Punkte verdient. Wir wünschen Rapid Lübeck weiterhin viel Erfolg für die Saison!“