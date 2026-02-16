Befreiungsschlag mit Nervenspiel am Ende

– Foto: Marcel Minar

Nach vorsichtigem Beginn mit Chancen auf beiden Seiten – unter anderem zwei guten Möglichkeiten für Fahners' Stanislav Moraru – ging Nordhausen in der 18. Minute in Führung. Nach einer Ecke fiel der Ball am zweiten Pfosten vor die Füße von Winterneuzugang Stergios Dodontsakis, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob. Die Gastgeber blieben effizient. In der 27. Minute erhöhte Lenox Schleusing mit einem platzierten Abschluss von der Strafraumgrenze ins lange Eck auf 2:0. Fahner Höhe zeigte sich trotz des Rückstands engagiert, ließ jedoch zunächst die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen. In der 41. Minute baute Alexander Ludwig die Führung auf 3:0 aus, als er eine Hereingabe direkt aus dem Lauf verwertete. Doch die Gäste antworteten noch vor der Pause: Über die linke Seite setzte sich Maik Baumgarten durch, seine flache Hereingabe verwertete Jan-Lucas Bärwolf im dritten Versuch zum 3:1-Halbzeitstand. "Nach dem Anschlusstreffer kam die Halbzeit zur richtigen Zeit", so Wacker-Trainer Stefan Wilke im Nachgang.

Schlagabtausch nach der Pause

Kurz nach Wiederbeginn setzte Fahner Höhe ein nächstes offensives Zeichen, ehe Mitte der zweiten Hälfte der Anschluss fiel und damit die Partie wieder scharf war: Baumgarten spielte aus dem Zentrum in den Lauf von Moraru, der sich gegen zwei Gegenspieler behauptete und sicher zum 3:2 abschloss (69.). "In der zweiten Hälfte agierten wir zunächst abwartender, übernahmen nach dem 2:3 jedoch wieder die Kontrolle und stellten den Zwei-Tore-Abstand her. Das spätere 4:3 sorgte nochmals kurz für Unruhe, änderte aber nichts am insgesamt verdienten Sieg im Abstiegskampf", so Wilke zu dieser Phase. Seine Mannschaft reagierte prompt. Nach einem Einwurf wurde der Ball in den Strafraum gebracht, wo Alexander Ludwig die Lücke nutzte und unbedrängt zum 4:2 traf (76.). Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kamen kurz vor Schluss nach einer Ecke noch einmal heran. Artur Machts köpfte nach zunächst abgewehrtem Ball zum 4:3 ein (88.). In der Schlussphase drängte Fahner Höhe auf den Ausgleich. Eine Großchance durch Maik Baumgarten in der 90. Minute strich jedoch knapp am langen Eck vorbei. Auch ein Freistoß in der Nachspielzeit durch Schindler brachte nicht mehr den erhofften Ausgleichstreffer.

Fazit: Der FSV Wacker 90 Nordhausen brachte die knappe Führung über die Zeit und sicherte sich mit dem 4:3-Erfolg drei wichtige Punkte. Durch den Sieg schiebt sich die Elf von Stefan Wilke vorerst von den Abstiegsrängen. "Der 4:3-Erfolg gegen den FC An der Fahner Höhe war im Gesamtverlauf verdient. Zu Beginn standen wir bewusst tiefer, ließen den Gegner kommen und haben dabei zu viele Standards zugelassen. Nach etwa 15 Minuten erhöhten wir das Pressing und nutzten unsere Umschaltmomente konsequent, was zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung führte", beschreit Stefan Wilke den Schlüssel zum Heimerfolg. Der FC An der Fahner Höhe verpasst trotz einer starken Aufholjagd wichtige Punkte einzufahren, um ins obere Tabellendrittel zu springen.