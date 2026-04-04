Befreiungsschlag in Rottenburg und Tübinger Torfestival

– Foto: Zafer Hosman

In der Verbandsliga Württemberg markierte der heutige Abschluss des 25. Spieltags eine Phase höchster Intensität, in der sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Kampf gegen den Abstieg wegweisende Entscheidungen fielen. Die Zuschauer erlebten eine Mischung aus taktischer Disziplin und leidenschaftlicher Offensivkraft, die das Tabellenbild merklich in Bewegung versetzte.

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Die Young Boys Reutlingen haben ihre Spitzenposition mit der Ruhe und Autorität eines Tabellenführers untermauert. Gegen den VfB Friedrichshafen sorgte Ante Galic bereits in der 13. Minute für die Führung und gab dem Abend damit früh eine klare Richtung. Reutlingen kontrollierte die Partie und setzte in der Schlussphase den entscheidenden zweiten Schlag. Albert Silov traf in der 90. Minute zum 2:0. Damit steht Reutlingen nun bei 61 Punkten und hat seinen Vorsprung an der Spitze weiter gefestigt. Die Mannschaft bleibt das Maß der Dinge in dieser Liga. Für VfB Friedrichshafen ist die Niederlage dagegen ein Dämpfer, weil die Gäste bei 37 Punkten stehen bleiben und den Anschluss an die ganz vorderen Plätze nicht verkürzen konnten. Reutlingen spielte entschlossen, konzentriert und in den entscheidenden Momenten effizient – genau so treten Spitzenmannschaften an solchen Abenden auf.

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In Fellbach begann der Abend zunächst aus Sicht der Gastgeber vielversprechend. Torben Hohloch brachte den SV Fellbach in der 21. Minute in Führung und ließ die Heimelf auf einen wichtigen Erfolg im oberen Mittelfeld hoffen. Doch nach der Pause drehte der TSV Oberensingen die Partie mit Nachdruck und Qualität. Unmittelbar nach Wiederbeginn erzielte Georgios Avtzis in der 46. Minute den Ausgleich. Danach übernahm Oberensingen immer mehr die Kontrolle. Marlon Lander traf in der 64. Minute zum 2:1, ehe Patrick Werner in der 85. Minute den Auswärtssieg endgültig absicherte. Für Oberensingen ist dieses 3:1 ein Sieg mit Gewicht. Die Mannschaft steht nun bei 45 Punkten und festigt Rang drei. Fellbach bleibt bei 36 Punkten und verpasste die Chance, den Abstand nach oben zu verkürzen. Es war ein Spiel, das nach der Pause kippte – erst langsam, dann klar. ---

Vor 175 Zuschauern gelang dem Gastgeber ein immens wichtiger Heimsieg, der die Hoffnung auf den Klassenerhalt befeuert. In einer hart umkämpften Partie gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen behielt der FC Rottenburg die Nerven. Das entscheidende Tor zum 1:0-Endstand erzielte Aaron Leyhr in der 49. Minute und sicherte seinem Team damit drei wertvolle Punkte. ---

Ein torreiches Spektakel bot sich den 250 Zuschauern beim Gastspiel der TSG Tübingen beim Schlusslicht VfR Heilbronn. Die Tübinger zeigten sich von Beginn an treffsicher. Den Torreigen eröffnete Henoch Grauer bereits in der 3. Minute mit dem 0:1. Elkana Maier baute die Führung in der 34. Minute auf 0:2 aus, ehe erneut Henoch Grauer in der 38. Minute zum 0:3 traf. Dem VfR Heilbronn gelang in der 58. Minute durch Luis Weber der Treffer zum 1:3. Den Schlusspunkt unter die Partie setzte jedoch erneut Henoch Grauer, der in der 66. Minute mit dem 1:4 seinen dritten Treffer des Tages markierte. ---

Im Duell vor 420 Zuschauern mussten sich die favorisierten Gäste mit einem Remis begnügen. Der FC Holzhausen erwischte einen Blitzstart, als Henry Seeger bereits in der 2. Minute zur 0:1-Führung traf. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall bewiesen jedoch Moral und kämpften sich zurück in die Begegnung. In der 60. Minute erzielte Azad Toptik den Ausgleich zum 1:1-Endstand, was den Gästen im Kampf um die Tabellenspitze einen Dämpfer versetzte. ---

Der TSV Weilimdorf feierte einen Heimsieg und festigte seine Position im Tabellenmittelfeld. Daniel Baierle brachte die Hausherren in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Pause glichen die Gäste der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach durch Nicola Zahner in der 50. Minute zum 1:1 aus. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Erdinc Bozoglu in der 61. Minute das 2:1 für Weilimdorf erzielte. Nachdem TSG-Spieler Philipp Tabatabai in der 63. Minute die Rote Karte gesehen hatte, sorgte Weilimdorfs Tamer-Harun Fara in der 68. Minute per Foulelfmeter für den 3:1-Endstand. ---

In einer ereignisreichen Partie vor 120 Zuschauern entführten die Gäste die Punkte aus Berg. Die Torfolge gestaltete sich wie folgt: Emilio Amenta brachte Calcio Leinfelden-Echterdingen in der 49. Minute mit 0:1 in Führung. In der 67. Minute erhöhte derselbe Spieler auf 1:2, bevor ein Eigentor durch Niko Maucher vom TSV Berg ebenfalls in der 71. Minute zum 1:3 führte. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 für die Gastgeber hatte Julian Klein zuvor in der 66. Minute erzielt. ---

Vor 300 Zuschauern erlebte der SSV Ehingen-Süd einen gebrauchten Tag. Der FSV Waiblingen ging in der 25. Minute durch Fabian Kolb mit 0:1 in Führung. Die Situation für die Gastgeber verschärfte sich massiv durch zwei Platzverweise: Zunächst sah Elias Kamper in der 57. Minute die Rote Karte, gefolgt von Daniel Schuhmacher, der in der 71. Minute ebenfalls mit Rot des Feldes verwiesen wurde. In doppelter Überzahl erhöhte Mardoche Siku Mourera in der 77. Minute auf 0:2. Den Schlusspunkt zum 0:3-Endstand setzte Igor Jelic in der Nachspielzeit (90.+5).