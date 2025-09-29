Befreiungsschlag in Delmenhorst – Wallenßus trifft doppelt

Mit einem leidenschaftlichen Auftritt und eiskalter Effizienz hat sich der BSV Rehden am achten Spieltag der Oberliga Niedersachsen eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst gewann die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic mit 3:1 (2:1) und setzte damit ein deutliches Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen.

Vor 716 Zuschauern im Delmenhorster Düsternort-Stadion zeigten die „Schwarz-Weißen“ nicht nur spielerische Klasse, sondern vor allem eines: Moral. „Wir standen extrem unter Druck, und die Mannschaft ist hervorragend damit umgegangen“, lobte Arambasic nach dem Schlusspfiff.

Dabei begann die Partie denkbar unglücklich für die Gäste: Nach einem Ballverlust von Oleksii Mazur im Aufbau zog Tobias Fagerström aus rund 20 Metern ab – der Ball klatschte an die Unterkante der Latte und sprang zum 1:0 hinter die Linie (15.). Ein Schock? Von wegen. Rehden blieb stabil, fand zurück ins Spiel – und drehte die Partie.

Das 1:1 fiel in der 26. Minute nach einem starken Solo von Mazur über die linke Seite. Der Linksverteidiger setzte sich robust gegen Atlas-Kapitän Marlo Siech durch und flankte scharf in die Mitte. Dort wartete Beytullah Özer, der den Ball sehenswert direkt nahm und zum Ausgleich traf. Für Özer war es ein Tor mit Signalwirkung – aber auch ein Moment der Reaktion auf das zuvor unglückliche Gegentor.

„Ich freue mich für Beytullah, aber auch für Oleksii“, sagte Arambasic. „Er hatte beim ersten Gegentor einen Fehler gemacht und von mir eine deutliche Ansage bekommen. Dass er dann gleich mit einem Assist antwortet, spricht für seinen Charakter.“

Zehn Minuten später schlug die Kombination erneut zu – diesmal mit Wallenßus als Vollstrecker: Mazur schickte den schnellen Stürmer mit einem perfekten Flugball in die Tiefe. Wallenßus ließ sich nicht zweimal bitten, lupfte den Ball über den herauseilenden Atlas-Keeper Sanden hinweg und traf zur 2:1-Führung (37.).

Arambasic: „Wir haben Atlas den Zahn gezogen“

„Wir haben Atlas den Zahn gezogen, weil wir gut verteidigt und schnell umgeschaltet haben“, analysierte Wallenßus nach der Partie. Der Angreifer war mit seinen beiden Toren einmal mehr der Matchwinner – und hätte kurz vor Schluss beinahe noch nachgelegt.

Nach der Pause drängte der Gastgeber auf den Ausgleich, doch Rehdens Defensive hielt dem Druck stand. Die beste Chance für Atlas vergab Poplawski, dessen Kopfball am Pfosten landete (61.). Auf der Gegenseite zeigte der BSV, wie man Konter fährt: In der 87. Minute war es der eingewechselte Javier Jiménez Paris, der über links Tempo machte und querlegte. Wallenßus scheiterte zwar im ersten Versuch an Sanden, setzte aber nach und stocherte den Ball zum 3:1 über die Linie.

„Einige Spieler konnten kaum noch laufen, aber sie haben weitergemacht – das spricht für unsere Moral“, betonte Arambasic. Der Coach hatte die gleiche Startelf wie beim 1:2 gegen Wilhelmshaven aufgeboten – und diesmal zahlte sich das Vertrauen aus.

Taktisch diszipliniert – und gnadenlos im Abschluss

Arambasic veränderte im Spielverlauf gezielt das System, brachte in der zweiten Halbzeit mit Jiménez Paris und Inwoo Choi frische Kräfte, die das Tempo hochhielten. „Wir wussten, dass unsere Jungs das nicht über 90 Minuten durchhalten können. Aber wir haben eine gute Bank – die eingewechselten Spieler haben sich nahtlos eingefügt.“

Dass Atlas sich am Ende zu weit öffnete, rächte sich – und hätte sogar zu einem Debakel führen können: Wallenßus und Bär hatten weitere Großchancen, die das Ergebnis noch höher hätten ausfallen lassen können.

„Es kann auch 1:5 oder 1:6 ausgehen am Ende“, gab Atlas-Coach Key Riebau ehrlich zu. „Trotzdem ist es ein Spiel, das wir gewinnen müssen.“ Riebau haderte insbesondere mit dem 1:2, das aus seiner Sicht aus einer Abseitsstellung entstanden war.

Wichtiger Sieg – wichtiger Impuls

Für den BSV Rehden war der Dreier beim Spitzenreiter weit mehr als nur ein Achtungserfolg. Mit jetzt zehn Punkten kletterte die Arambasic-Elf aus der unteren Tabellenhälfte und sendete das Signal: Mit dem BSV ist zu rechnen.

„Wir sind mit weniger Selbstvertrauen ins Spiel gegangen, haben uns aber reingekämpft“, so Arambasic. „Dieser Auswärtsdreier gibt uns Kraft, Energie und neues Selbstvertrauen.“

Der nächste Härtetest folgt im Derby

Schon in zwei Wochen wartet die nächste Herausforderung: Am Freitag, 10. Oktober (19:30 Uhr), gastiert Rehden beim TuS Bersenbrück in der Culimeta-Arena. „Dort wollen wir die Leistung bestätigen und mit der gleichen Mentalität auftreten“, kündigte Arambasic an.

Mit dem Erfolg in Delmenhorst haben die Schwarz-Weißen jedenfalls einen Wendepunkt gesetzt. Nun gilt es, diesen Schwung mit in den Derby-Kracher zu nehmen.

SV Atlas Delmenhorst – BSV Schwarz-Weiß Rehden 1:3

SV Atlas Delmenhorst: Kilian Sanden, Marlo Siech, Linus Urban, Tom Berling, Joel Schallschmidt (68. Lucas Bauer), Dinand Gijsen (68. Daniel Hefele), Sven Lameyer, Tobias Fagerström (80. Justin Dähnenkamp), Timon-Julian Widiker, Lamine Diop (68. Josip Tomic), Nico Poplawski (80. Leonit Basha) - Trainer: Key Riebau

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Daniel Banfalvi, Oleksii Mazur, Eric Anozie (65. Takang Anubodem), Beytullah Özer (78. Dominik Klann), Serkan Temin, Julian Wolff, André Nicolas N'Diaye, Nikita Marusenko (78. Niklas Bär), Luis-Felipe Monteiro (71. Inwoo Choi), Noah Wallenßus, Elias Beck (46. Javier Alejandro Jimenez Paris) - Trainer: Kristian Arambasic

Schiedsrichter: Maximilian Ernst - Zuschauer: 716

Tore: 1:0 Tobias Fagerström (15.), 1:1 Beytullah Özer (26.), 1:2 Noah Wallenßus (37.), 1:3 Noah Wallenßus (88.)