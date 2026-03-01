Befreiungsschlag in Bezirksliga: Ippensen/Wohnste bezwingt Selsingen

– Foto: Lennart Blömer

Nach einer zähen ersten Halbzeit und zahlreichen vergebenen Chancen bringt Torge Wichern seine Mannschaft in der 66. Minute endlich auf die Siegerstraße, bevor ein zweiter Treffer die drei Punkte gegen Selsingen sichert.

Kaum war das Spiel angepfiffen, zeigten beide Mannschaften Präsenz und Willen. Ständige Kommunikation zwischen den Spielern sorgte für Stimmengewirr auf dem Feld.

Zum Kellerduell der entfernten Nachbarn SV Ippensen/Wohnste gegen MTSV Selsingen versammelten sich zahlreiche Fans beider Bezirksligateams auf dem Ippenser Fußballplatz. Während sich strahlender Sonnenschein mit dicken Wolken am Himmel abwechselte und immer wieder starke Windböen über das Feld wehten, verlief die Partie mit vielen vergebenen Torchancen.

In erster Hälfte bleiben Torchancen für beide Teams zunächst aus

Ippensen machte in der Anfangsphase, im Gegensatz zu den Gästen aus Selsingen, Druck auf das gegnerische Tor. So ging ein Kopfball von Nils Klindworth knapp am Selsinger Kasten vorbei. Weiter blieben gute Torchancen auf beiden Seiten jedoch zunächst aus. Zu lediglich einer für die Gastgeber gefährlichen Situation kam es in der Mitte der ersten Hälfte, die jedoch von Torwart Arne Hauschild entschärft wurde.

Obwohl die erste Halbzeit weitestgehend vor dem Selsinger Tor ablief, störte die Selsinger Abwehr die Ippenser Spielzüge und verhinderte direkte Schüsse auf das eigene Tor. Dass die Ippenser Spieler sich kaum Chancen erarbeiteten und oft einen Schritt zu spät am Ball waren, stellte die SV-Bank nicht zufrieden. Nach etwa einer halben Stunde Spielzeit forderten die Gastgeber mehr Einsatz und Laufwege von den eigenen Männern.

Duell zwischen Ippensens Wagner und Selsingens Torwart Ehlers

Kurz vor der Halbzeitpause fassten sich die SV-Spieler noch einmal ein Herz und erhöhten den Druck auf das Selsinger Tor. Einen kurzen Moment, der den Atem der Zuschauer und der Spieler – teils hoffnungsvoll, teils ängstlich - stocken ließ, kreierte Ippensens Alexander Wagner.

Selsingens Torwart Patrick Ehlers wehrte seinen Schuss zunächst ab, konnte den Ball jedoch nicht festhalten. Mit dem Torwart zu seinen Füßen versuchte Wagner nachzusetzen, doch auch das gelang nicht, denn er schaffte es nicht, am liegenden Torwart vorbei. Ein weiterer Torschuss von Ippenser Marco Klindworth kurz vor der Pause blieb ebenfalls erfolglos und so ging es ohne Tor in die Pause.

Die zweite Spielzeit nach dem Seitenwechsel begann mit guten, aber ungenutzten Torchancen auf beiden Seiten. Allerdings herrschte sowohl unter den Zuschauern als auch auf dem Fußballfeld Stille, was dem Ippenser Marius Schönfeld offenbar nicht gefiel. Darum forderte er während der Vorbereitung auf seinen Einsatz vom Spielfeldrand laut und deutlich mehr Leistung von seinen Teamkollegen.

Alexander Wagner pflichtete ihm bei und bat ebenfalls um mehr Kommunikation auf dem Feld. Und dann ist es Torge Wichern, der in der 66. Minute endlich das lang ersehnte erste Tor für die Gastgeber erzielte. Mit einem geraden Schuss durch die Mitte der Selsinger Abwehr versenkte er den Ball im Kasten der Gäste und löste Jubel unter Ippenser Fans und Spielern aus.

Ippensen will Führung nach erstem Tor verdoppeln

Der Selsinger Torwart Patrick Ehlers, der bei diesem Torschuss chancenlos blieb, motivierte daraufhin seine Teamkollegen, den Kopf oben zu behalten, doch die Gastgeber wollten offensichtlich ihre Führung verdoppeln und ließen sich nicht aufhalten. Während Cedric Tizian Meyer den Selsinger Pfosten traf, schaffte es der mittlerweile eingewechselte Marius Schönfeld, das zweite Tor mit einem lockeren Schuss aus dem Lauf heraus zu erzielen.

Gäste-Torwart Patrick Ehlers machte seinem Ärger über den Treffer und die „verteilten Geschenke“ an die Gastgeber lauthals Luft, doch die Kraft der Selsinger ließ offensichtlich nach. So gingen die Teams mit einem 2:0-Sieg und drei Punkten für Ippensen unter Applaus der Gastgeber-Fans nach Abpfiff vom Feld.

„Ich denke, insgesamt ist es schon ein verdienter Sieg für uns. Wir haben einfach mehr investiert und hatten auch deutlich mehr Chancen. Es war das erwartete Spiel und ja, Selsingen hatte sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Hälfte je einmal die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Dann wäre es eventuell schwierig geworden“, resümiert SV-Trainer Holger Dzösch nach der Partie und freut sich über die drei Punkte für sein Team. Am Mittwoch will er gegen den SV Aschwarden, ebenfalls auf eigenem Rasen, Punkte holen.





