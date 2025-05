Befreiungsschlag in Arnstadt

Starke erste Hälfte – verdiente Führung

Von Beginn an waren die Gäste die aktivere Mannschaft und setzten die Arnstädter früh unter Druck. Erste Chancen durch Stan Kleyla, Lukas Hoffmann und Tim Stake blieben zunächst ungenutzt. Auf der Gegenseite hatte der FC bei einem Lattentreffer der Hausherren kurz Glück. Nach einer kurzen Phase mit ausgeglichenem Spielgeschehen übernahm Saalfeld in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte wieder das Kommando:

In der 35. Minute drückte Jakob Treitl einen Freistoß von Kleyla im Nachsetzen über die Linie – das verdiente 0:1. Nur vier Minuten später war es Kleyla selbst, der nach einem Durcheinander im Strafraum zum 0:2 einschob. Kurz vor der Pause hatte Arnstadts Topscorer Hädrich noch eine gute Gelegenheit, zielte aber knapp daneben.

Schockstart nach der Pause – und eine starke Reaktion

Nur Sekunden nach Wiederanpfiff kam Arnstadt wie verwandelt aus der Kabine: In der 46. Minute verkürzte Scheuring, und nur eine Minute später traf Hoffmann zum plötzlichen Ausgleich – 2:2. Doch anstatt einzubrechen, zeigte der FC Moral: In der 52. Minute lief Stan Kleyla nach einem Pass von der Mittellinie über 40 Meter seinem Gegenspieler davon und vollendete eiskalt zum 2:3 – bereits sein 16. Saisontor. Spannende Schlussphase mit dem besseren Ende für den FC In der Folge verpasste es Saalfeld mehrfach, das Spiel frühzeitig zu entscheiden (Chancen in der 54., 58. und 66. Minute). Arnstadt warf in der Schlussphase alles nach vorn – sogar Torhüter Knoll stürmte bei Standards mit. Doch mit Kampfgeist, Geschlossenheit und auch etwas Glück verteidigte der FC den Vorsprung bis zum Abpfiff.

Fazit: Ein emotionaler und wichtiger Sieg für den FC Saalfeld, der nach acht sieglosen Spielen wie ein Befreiungsschlag wirkt. Das Team hat Moral bewiesen und gezeigt, dass es im Abstiegskampf bestehen kann. Mit diesem Dreier tankt die Mannschaft neues Selbstvertrauen – gute Voraussetzungen für die anstehenden schweren Aufgaben gegen Fahner Höhe und Geratal.