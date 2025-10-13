Befreiungsschlag im Kellerduell

Am achten Spieltag der Kreisklasse West 2 feierte Grün-Weiß Baiershofen im wichtigen Kellerduell gegen den FC Weisingen einen hart erkämpften 3:2-Heimsieg. Vor rund 200 Zuschauern zeigte die Mannschaft Moral und belohnte sich in der Nachspielzeit mit dem viel umjubelten Siegtreffer.
Nach einer harten und von vielen Zweikämpfen geprägten Anfangsphase übernahm Baiershofen zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Ein Treffer wurde den Hausherren zunächst wegen einer Abseitsstellung aberkannt, doch der junge, stark aufspielende Christoph Joas sorgte in der 41. Minute schließlich mit einem überlegten Schuss in die Ecke für die verdiente 1:0-Führung.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Martin Wiedemann in der 62. Minute auf 2:0 und stellte die Weichen scheinbar auf Sieg. Doch die Gäste aus Weisingen gaben sich nicht geschlagen: Manuel Fischer verkürzte nur zwei Minuten später per Foulelfmeter auf 2:1.
In der 89. Minute gelang Timo Winkler mit einem sehenswerten Schuss sogar der späte Ausgleich für die Gäste. Doch Baiershofen zeigte eine starke Reaktion und hatte das letzte Wort: In der 92. Minute drückte Altmeister Peter Wiedemann nach Vorarbeit vom überragenden Mann auf dem Platz, Kapitän Gabriel Streil, den Ball zum 3:2-Sieg über die Linie.
Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen - mit dem erlösenden Sieg sicherte sich Baiershofen wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Erleichterung über den Heimsieg war war spürbar.