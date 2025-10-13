Befreiungsschlag im Kellerduell

Am achten Spieltag der Kreisklasse West 2 feierte Grün-Weiß Baiershofen im wichtigen Kellerduell gegen den FC Weisingen einen hart erkämpften 3:2-Heimsieg. Vor rund 200 Zuschauern zeigte die Mannschaft Moral und belohnte sich in der Nachspielzeit mit dem viel umjubelten Siegtreffer.

Nach einer harten und von vielen Zweikämpfen geprägten Anfangsphase übernahm Baiershofen zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Ein Treffer wurde den Hausherren zunächst wegen einer Abseitsstellung aberkannt, doch der junge, stark aufspielende Christoph Joas sorgte in der 41. Minute schließlich mit einem überlegten Schuss in die Ecke für die verdiente 1:0-Führung.