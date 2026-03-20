Befreiungsschlag im Keller: Harthausen triumphiert in Albstadt

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In einer Partie, die für beide Seiten richtungsweisend war, behielt der TSV Harthausen/Scher die Oberhand und feierte einen eminent wichtigen 3:0-Auswärtssieg beim FC 07 Albstadt. Lange Zeit agierten beide Mannschaften vorsichtig, doch nach einer Stunde Spielzeit platzte der Knoten bei den Gästen. Die Torfolge eröffnete Matthias Endriss in der 60. Minute mit dem Treffer zum 0:1. In der Schlussphase wurde die Angelegenheit für die Gastgeber zunehmend bitterer. Erneut war es Matthias Endriss, der in der 80. Minute auf 0:2 erhöhte und damit die Vorentscheidung herbeiführte. In der 82. Minute wurde Albstadts Ahmet Cetin mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen, was die Hoffnungen auf eine Aufholjagd endgültig zunichtemachte. Den Schlusspunkt unter diesen für Albstadt schmerzhaften Abend setzte Maximilian Czopiak, der in der 85. Minute den 0:3-Endstand markierte.
VfL Mühlheim
kommt mit Rückenwind. Das 2:1 in Freudenstadt
war ein wichtiger Sieg, der die Mannschaft auf 26 Punkte
brachte. SC 04 Tuttlingen
war am vergangenen Spieltag spielfrei und steht mit 27 Punkten
direkt davor. Das macht dieses Duell zusätzlich reizvoll, weil beide Mannschaften fast auf Augenhöhe in den Spieltag gehen. Das Hinspiel war jedoch eine klare Sache für Tuttlingen: 4:0
, durch Tore von Aaron Barquero Schwarz
, Nico Wieneke
, Emir Cesmeciler
und Iosif-Bogdan-Alex-Andru Muntean
. Mühlheim hat also etwas geradezurücken. Tuttlingen wiederum kann mit einem Auswärtssieg verhindern, noch tiefer in das unruhige Mittelfeld zurückzufallen.
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Das ist das große Spiel dieses Spieltags. SV Zimmern
ist Dritter mit 43 Punkten
, hat aber am vergangenen Wochenende beim 0:5 in Pfullingen
einen heftigen Schlag erlitten. SG Empfingen
reist mit voller Wucht an, nach dem furiosen 8:1 gegen TuS Ergenzingen
und nun 44 Punkten
auf Rang zwei. Das Hinspiel endete 1:1
. Tim Göttler
brachte Empfingen in Führung, Daniel Thieringer
glich für Zimmern aus. Nun ist die Lage deutlich schärfer: Empfingen kann mit einem Auswärtssieg den direkten Konkurrenten distanzieren und den Druck auf Balingen II hochhalten. Zimmern dagegen steht nach dem Absturz in Pfullingen vor einer Reaktion, die fast schon zwingend wirkt. Mehr Spitzenspiel geht in dieser Staffel derzeit kaum.
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VfL Nagold
hat mit dem 4:2 in Nehren
seine starke Position gefestigt und steht nun bei 40 Punkten
. Der Abstand zur Spitzengruppe ist weiter überschaubar, Nagold bleibt also voll im Rennen um die oberen Plätze. BSV 07 Schwenningen
verlor zuletzt das Heimspiel gegen TSG Balingen II mit 0:1
und bleibt bei 27 Punkten
. Das Hinspiel war eines der wilden Spiele des Frühherbsts: Nagold gewann in Schwenningen 3:2
, obwohl der BSV nach einem 0:2 noch zum 2:2 zurückkam. Jan-Christian Beifuß
traf damals doppelt für Nagold, Mauro Chiurazzi
und Ante Rogic
glichen aus, ehe Johannes Fleischle
den Siegtreffer erzielte. Nagold will nun den Lauf fortsetzen. Schwenningen braucht nach der knappen Niederlage gegen Balingen II wieder ein Erfolgserlebnis.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Auch dieses Spiel trägt viel Spannung in sich. SSC Tübingen
war am vergangenen Spieltag spielfrei und geht mit 25 Punkten
in die Partie. SV Nehren
verlor zu Hause gegen Nagold 2:4
und blieb bei 37 Punkten
. Das Hinspiel gewann Nehren knapp 1:0
, Marvin Hamm
traf damals schon in der 12. Minute
. Für Tübingen ist dieses Heimspiel die Chance, sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen. Nehren dagegen muss aufpassen, nach der Niederlage gegen Nagold nicht noch einmal ins Stolpern zu geraten. Zwischen Aufstiegsnähe und neuer Unruhe kann in dieser Liga ein Wochenende schnell alles verschieben.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Hier geht es um Überleben, um Hoffnung und um die Frage, wer im Keller noch einmal Luft holen darf. SV Seedorf
hat mit dem dramatischen 3:2 bei SV Croatia Reutlingen
einen enorm wichtigen Sieg gefeiert und steht nun bei 20 Punkten
. Spvgg Freudenstadt
verlor zu Hause 1:2 gegen VfL Mühlheim
und bleibt bei 13 Punkten
. Das Hinspiel gewann Seedorf in Freudenstadt 4:2
. Nach einem Eigentor von Patrick Ostojic
und dem Treffer von Laurin Huss
lag Seedorf früh vorne, später erhöhten Yannik Schädle
und Timmy Haag
, ehe Freudenstadt durch Adrian Nahodovic
und Leon Schaber
zumindest zwischenzeitlich dagegenhielt. Dazu sah Patrick Ostojic
noch Rot. Seedorf kann mit einem weiteren Sieg einen wichtigen Schritt machen. Freudenstadt steht dagegen unter massivem Druck.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TuS Ergenzingen
wurde am vergangenen Spieltag in Empfingen mit 1:8
auseinandergerissen und geht mit 16 Punkten
tief verunsichert in dieses Heimspiel. SV Croatia Reutlingen
verspielte zuletzt eine 2:0-Führung und verlor noch 2:3 gegen Seedorf
, steht aber mit 26 Punkten
deutlich besser da. Das Hinspiel gewann Ergenzingen bei Croatia Reutlingen 4:2
. Cristian Materazzi
, Dave Nzally
, Samuel Dantzler
und Nico Gulde
per Foulelfmeter trafen damals für Ergenzingen, während auf der Gegenseite Aris-Cosmin Dragulin
erfolgreich war und ein Eigentor von Dennis Schanz
mithalf. Dieses Rückspiel ist deshalb schwer zu greifen: Ergenzingen hat die Erinnerung an einen Sieg, kommt aber aus einem Debakel. Croatia hat mehr Punkte, muss aber die bittere Niederlage gegen Seedorf verdauen.
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So., 22.03.2026, 16:00 Uhr
Der Tabellenführer geht mit einem klaren Auftrag in dieses Heimspiel. TSG Balingen II gewann am vergangenen Wochenende 1:0 beim BSV 07 Schwenningen und verteidigte damit Rang eins mit 46 Punkten. VfB Bösingen erlitt beim 0:3 gegen FC 07 Albstadt einen empfindlichen Rückschlag und steht nun bei 32 Punkten. Das Hinspiel gewann Balingen II deutlich 4:1. Zwar hatte Julian Bihler Bösingen damals in Führung gebracht, doch danach drehten Noel Feher, ein Eigentor von Raphael Ruf, Mirhan Inan und Dustin Fritz die Partie klar. Balingen II weiß, dass Empfingen und Zimmern sich im direkten Duell Punkte nehmen könnten. Gerade deshalb könnte dieses Heimspiel zu einem Schlüsselspiel im Titelrennen werden.
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