Befreiungsschlag im "Käfig"

Zunächst entwickelte sich eine durchaus muntere Anfangsphase, die nicht unbedingt auf die prekäre Tabellensituation beider Mannschaften schließen ließ. Doch schon nach wenigen Minuten offenbarten die Hausherren einmal mehr ihre defensiven Probleme. Eine erste Unsicherheit von Schlussmann Philipp-Daniel Meier blieb noch folgenlos, weil Philipp Lehrs Kullerball knapp am Tor vorbeitrudelte. Danach nahm das Unheil für die Heimelf jedoch rasant seinen Lauf – und ein Mann drückte dem Spiel früh seinen Stempel auf: Jannik Träger. Der Schalkauer Offensivmann war mit seiner Schnelligkeit, Technik und Kaltschnäuzigkeit von der Defensive der Gastgeber kaum zu kontrollieren. Beim 0:1 startete er im richtigen Moment in die Tiefe, nahm einen punktgenauen Ball aus der eigenen Hälfte auf und schob souverän am Keeper vorbei ein. Nur wenig später ließ er auf der rechten Seite mehrere Gegenspieler stehen und traf aus spitzem Winkel zum 0:2. Auch beim dritten Treffer hatte Träger seine Füße im Spiel – diesmal als Vorbereiter. Nach einem Ballgewinn spielte Schalkau die Überzahl clever aus, Träger legte quer auf Robin Wache, der zum 0:3 einschob. Von den Gastgebern kam offensiv zunächst kaum etwas. Erst nach rund einer halben Stunde gab Tom Höhn den ersten Torschuss für die Hausherren ab. Der Tiefpunkt der Heim-Defensive folgte jedoch im direkten Gegenzug: Nach einem Freistoß von der Mittellinie köpfte Träger, umringt von passiven Gegenspielern und praktisch vom Fünfmeterraum aus, zum 0:4 ein. Ein Distanzschuss von Stefan Wacker, den Lewin Friese stark parierte, blieb das letzte nennenswerte Lebenszeichen der 07er vor der Pause.

Nach dem Seitenwechsel war den Hausherren immerhin anzumerken, dass sie sich nicht kampflos ergeben wollten. Mit mehr Aggressivität in den Zweikämpfen gestalteten sie die Partie phasenweise ausgeglichener. Stefan Wacker hatte mit einem gehaltenen Abschluss sogar eine gute Möglichkeit, während auf der Gegenseite Marvin Jakob einen Rückpass über das Tor jagte. Doch mit dem fünften Gegentreffer war auch der letzte Widerstand gebrochen. Und erneut hieß der Hauptdarsteller: Jannik Träger. Nachdem Robin Waches Abschluss noch pariert worden war, stand der Schalkauer goldrichtig und staubte zum 0:5 ab. Eine längere Eckballserie der Blau-Weißen blieb zwar ohne Ertrag, doch wenig später erhöhte Marvin Jakob nach dem nächsten Geschenk der Heimelf – ein abgewehrter Kopfball landete direkt vor seinen Füßen – auf 0:6. Dass Philipp Lehr anschließend sogar noch einen an Träger verursachten Foulstrafstoß vergab, fiel da kaum noch ins Gewicht. In der Schlussphase schnupperten die Gastgeber zumindest noch am Ehrentreffer. Doch auch dabei fehlte das nötige Glück: Zunächst rettete Henrik Vogel stark nach einem Heber von Maik Bielawny auf das verlassene Tor, anschließend scheiterte Sebastian Kraft mit einem Abschluss an der Latte.