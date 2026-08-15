Befreiungsschlag im Harz: Einheit Wernigerode jubelt gegen VfL Halle NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht auf den 2. Spieltag. von red · Heute, 16:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sophie Lisker

In der NOFV-Oberliga Süd stand am heutigen Samstag die Fortsetzung des 2. Spieltags auf dem Programm, die für leidenschaftliche Jubelszenen und spürbare Erleichterung sorgte.

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In einem mit Spannung erwarteten Sachsen-Anhalt-Duell zwischen dem Aufsteiger SSC Weißenfels und der SG Union Sandersdorf schenkten sich beide Mannschaften von Beginn an keinen Zentimeter Boden. In einer umkämpften Begegnung bewiesen die Hausherren die nötige Effizienz, um die Oberhand zu behalten. Die Torfolge entschied sich bereits im ersten Durchgang: Yannick Luib markierte in der 33. Minute den spielentscheidenden Treffer zum 1:0 für den SSC Weißenfels. ---

In einer intensiv geführten Begegnung bewies der FC Einheit Wernigerode gegen den VfL Halle 1896 kühle Nerven und große Entschlossenheit. Die Torfolge wurde kurz vor der Halbzeitpause durch Mika Hess eröffnet, der in der 39. Minute das 1:0 für Wernigerode erzielte. Nach dem Seitenwechsel legte das Team nach: Luka Fester schraubte das Ergebnis in der 51. Minute auf 2:0 in die Höhe, ehe Kevin Hildach in der 55. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für klare Verhältnisse sorgte. Den Gästen gelang in der Schlussphase lediglich noch der Ehrentreffer, als Joel Marks in der 88. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand verwandelte. ---

Morgen, 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau VfB Germania Halberstadt Halberstadt 13:30 PUSH

Der VfB Empor Glauchau musste beim ZFC Meuselwitz eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Nach einer torlosen ersten Hälfte geriet Glauchau per Foulelfmeter in Rückstand, das zweite Gegentor fiel erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Nun folgt am Sonntag das erste Heimspiel. VfB Germania Halberstadt kommt dagegen mit einem 3:1 gegen FC Einheit Wernigerode. Halberstadt musste bereits seit dem Ende der ersten Hälfte nach einer Roten Karte mit zehn Spielern auskommen, erzielte seine drei Treffer aber sämtlich nach der Pause. Der Erfolg in Unterzahl dürfte dem Sieger zusätzliches Selbstvertrauen geben. Glauchau steht vor der Aufgabe, nach dem torlosen Auftakt offensiv eine Antwort zu finden.

Morgen, 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow ZFC Meuselwitz Meuselwitz 14:00 live PUSH

Der VfB 1921 Krieschow verlor zum Saisonbeginn 1:3 bei der SG Union Sandersdorf. Nach einem 0:2-Rückstand gelang zwar unmittelbar der Anschluss, doch in der Schlussphase fiel noch das dritte Gegentor. Für Krieschow geht es nun darum, die erste Niederlage vor eigenem Publikum aufzufangen. Mit dem ZFC Meuselwitz kommt ein Regionalliga-Absteiger, der sein erstes Oberliga-Spiel mit 2:0 gegen VfB Empor Glauchau gewann. Meuselwitz ging nach der Pause per Foulelfmeter in Führung und machte den Erfolg erst in der dritten Minute der Nachspielzeit endgültig fest. Der Absteiger kann damit seinen gelungenen Neustart ausbauen, während Krieschow erstmals punkten will.

Morgen, 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 Auerbach VFC Plauen VFC Plauen 14:00 live PUSH

Zwischen VfB Auerbach 1906 und VFC Plauen treffen am Sonntag zwei Mannschaften mit gegensätzlichen Auftakterlebnissen aufeinander. Auerbach verlor beim VfL Halle 1896 mit 1:2. Nach dem frühen Rückstand gelang noch vor der Pause der Ausgleich, doch in der zweiten Hälfte fiel das entscheidende Gegentor. Plauen begann dagegen mit einem 3:1 gegen FC Einheit Rudolstadt. Alle vier Treffer fielen bereits in den ersten 41 Minuten, Plauen führte zwischenzeitlich 2:0 und stellte nach dem Anschlusstreffer noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Auerbach sucht damit den ersten Punkt, während Plauen seinen erfolgreichen Start gegen einen anspruchsvollen Gegner fortsetzen will.

Morgen, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt FSV Budissa Bautzen Bautzen 14:00 PUSH

FC Einheit Rudolstadt und FSV Budissa Bautzen wollen nach Niederlagen zum Auftakt erstmals punkten. Rudolstadt verlor beim VFC Plauen 1:3. Nach einem 0:2-Rückstand gelang zwar schnell der Anschlusstreffer, doch noch vor der Pause stellte Plauen den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Danach fiel kein weiterer Treffer. Bautzen erlebte beim 2:5 gegen Regionalliga-Absteiger FC Eilenburg einen noch torreicheren Fehlstart. Zweimal kam Bautzen zunächst zurück, danach zog Eilenburg davon. Selbst der Treffer zum 2:4 in der 89. Minute brachte keine neue Spannung mehr, weil in der fünften Minute der Nachspielzeit das fünfte Gegentor folgte. Für beide ist das direkte Duell eine frühe Gelegenheit zur Korrektur.

Morgen, 14:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg SG Dynamo Dresden SG Dynamo II 14:00 live PUSH

Am Sonntag treffen mit FC Eilenburg und Dynamo Dresden II zwei Mannschaften aufeinander, die ihren Auftakt gewonnen haben. Regionalliga-Absteiger Eilenburg setzte sich beim FSV Budissa Bautzen mit 5:2 durch und erzielte dabei sowohl vor als auch nach der Pause mehrfach Tore. Der Neustart eine Spielklasse tiefer begann damit offensiv eindrucksvoll. Aufsteiger Dynamo Dresden II gewann sein erstes Oberliga-Spiel mit 1:0 gegen SC Freital. Der entscheidende Treffer fiel in der 68. Minute. In der Schlussphase wurde die Partie durch zwei Rote Karten geprägt, jeweils eine auf jeder Seite. Der Neuling hat damit sofort drei Punkte geholt. Nun wartet mit Eilenburg ein Absteiger aus der Regionalliga und damit die nächste anspruchsvolle Prüfung.