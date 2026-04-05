Befreiungsschlag im Donaustadion: SSV Ulm bezwingt den SC Verl mit 1:0

Nach dem Unentschieden gegen den FC Energie Cottbus vor zwei Wochen und dem Pokalaus in Großaspach herrschte im Lager der Ulmer eine angespannte, aber entschlossene Stimmung. Das Heimspiel im Donaustadion sollte die Wende einleiten. Von Beginn an kontrollierte Ulm das Geschehen mit viel Ballbesitz und einer stabilen Defensive. Die Spatzen ließen dem Gegner wenig Raum zur Entfaltung und suchten konsequent den Weg nach vorne.

Starke erste Halbzeit der Spatzen

In der 17. Minute setzte Leon Dajaku mit einem Fernschuss das erste offensive Ausrufezeichen, verzog jedoch etwas zu weit über das Tor. Nur drei Minuten später bot sich die nächste Gelegenheit, als derselbe Spieler alleine auf den Verler Torhüter Philipp Schulze zulief, dieser den Ball jedoch sicher parierte. Die Gäste aus Verl meldeten sich in der 33. Minute gefährlich zurück, als Joshua Eze den Ball im Spiel hielt und Jonas Arweiler bediente; dessen Distanzschuss wurde jedoch von Christian Ortag entschärft. Ulm antwortete durch Dennis Chessa, dessen Abschluss nach Zuspiel von Jonathan Meier jedoch nicht genügend Druck aufwies (39.).

Der erlösende Treffer durch Niklas Kölle

Kurz vor der Pause belohnte sich die Heimelf für ihren Aufwand. Nachdem eine Flanke von Meier von Kölle per Kopf auf Lucas Röser abgelegt worden war, dessen Abschluss jedoch zu zentral ausfiel (40.), fiel in der 42. Minute das Tor des Tages. Dennis Chessa flankte auf Dajaku, der zunächst am Verler Schlussmann scheiterte. Niklas Kölle schaltete jedoch am schnellsten und verwertete den Abpraller zur verdienten 1:0-Führung. Fast hätten die Hausherren noch vor dem Kabinengang nachgelegt, doch Chessa verpasste mit einem Chip-Abschluss nach einem Konter knapp den langen Pfosten (45.).

Leidenschaftlicher Abwehrkampf nach dem Seitenwechsel

Im zweiten Durchgang versuchten die Ulmer zunächst, die Entscheidung herbeizuführen. Dajaku erhielt einen Steckpass im Sechzehner, setzte das Leder jedoch deutlich über den Querbalken (51.). In der Folge kamen die Verler besser in die Partie. In der 66. Minute hatten die Ulmer Glück, als eine Flanke von Michel Stöcker das Bein von Kölle traf und von dort an die Latte sprang. Auf der Gegenseite blieb ein vermeintliches Handspiel in der 71. Minute nach einem Dribbling von Röser ungeahndet.

Wichtiger Erfolg

In der Schlussphase war die Defensive der Spatzen zunehmend gefordert. Durch die Einwechslungen von Elias Löder, Lukas Mazagg, Jan Boller und Felix Vater brachte Dotchev frische Kräfte. Der SC Verl wechselte mit Yari Otto, Julian Stark, Almin Mesanovic und Fabian Wessig ebenfalls. In der 90. Minute verfehlte Marco Wörner das Tor der Ulmer deutlich, womit der 1:0-Erfolg besiegelt war. Mit nun 28 Punkten belegt der SSV Ulm den 17. Tabellenplatz. Am kommenden Mittwoch um 19 Uhr geht es zum Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart II in die WIRmachenDRUCK Arena nach Aspach.