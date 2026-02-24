Befreiungsschlag im Abstiegskracher

Zum Rückrundenauftakt kam es auf dem Kunstrasenplatz in Neustadt gleich zum Abstiegsknaller zwischen der einheimischen Landesligareserve und dem VfR Bad Lobenstein. Dabei galt es für die Koseltaler, mit einem Auswärtserfolg gleich ein Zeichen im Abstiegskampf zu setzen.
SPIELBERICHT DES VFR BAD LOBENSTEIN
Dementsprechend motiviert gingen die Gäste auch in die Partie und bestimmten von Beginn an das Geschehen. Folgerichtig gingen sie bereits in der 9. Spielminute in Führung, als der Ball über Sebastian Mai und Yanek Köcher zu Lucas Scholz kam, und dieser mit knallhartem Schuss in den kurzen Winkel zum umjubelten Führungstreffer vollendete. Nur elf Minuten später schnürte Lucas Scholz den Doppelpack. Oliver Hölzer setzte sich über die rechte Seite durch und seine präzise Eingabe verwandelte Lucas Scholz zum 0:2. Danach verzog Oliver Hölzel noch knapp mit einem Fernschuss, doch dann sollten die Gastgeber besser ins Spiel kommen. Zunächst konnte Ritchie Steinbach im 1 gegen 1 gegen einen frei durchgebrochenen Neustädter Stürmer und bei einem gefährlichen Fernschuss noch gekonnt klären, aber in der 39. Minute war auch er chancenlos, als die Neustädter nach einem Freistoß per Kopf den Anschlusstreffer erzielten. Schließlich wurden die Seiten mit einer knappen Gästeführung gewechselt.
Nach der Pause kam erneut der VfR besser ins Spiel, aber außer zwei Halbchancen sollte zunächst nichts herausspringen. Im Gegenteil hatte urplötzlich Neustadt die große Ausgleichschance, doch zielte der frei stehende Stürmer weit über das Lobensteiner Gehäuse. Ansonsten hatten die Oberländer das Spiel weitgehend im Griff und erspielten sich ihrerseits noch drei gute Chancen. Zunächst strich ein abgefälschter Mai- Freistoß nur knapp am langen Pfosten vorbei und fünf Minuten vor Spielende scheiterten die eingewechselten Marius Rosenbusch und Maurice Junge nur knapp. Schließlich brachten die Kurstädter den knappen Vorsprung über die Zeit und konnten sich über einen gelungenen Rückrundenauftakt freuen.