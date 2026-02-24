Befreiungsschlag im Abstiegskracher

– Foto: Cindy Scholz

Dementsprechend motiviert gingen die Gäste auch in die Partie und bestimmten von Beginn an das Geschehen. Folgerichtig gingen sie bereits in der 9. Spielminute in Führung, als der Ball über Sebastian Mai und Yanek Köcher zu Lucas Scholz kam, und dieser mit knallhartem Schuss in den kurzen Winkel zum umjubelten Führungstreffer vollendete. Nur elf Minuten später schnürte Lucas Scholz den Doppelpack. Oliver Hölzer setzte sich über die rechte Seite durch und seine präzise Eingabe verwandelte Lucas Scholz zum 0:2. Danach verzog Oliver Hölzel noch knapp mit einem Fernschuss, doch dann sollten die Gastgeber besser ins Spiel kommen. Zunächst konnte Ritchie Steinbach im 1 gegen 1 gegen einen frei durchgebrochenen Neustädter Stürmer und bei einem gefährlichen Fernschuss noch gekonnt klären, aber in der 39. Minute war auch er chancenlos, als die Neustädter nach einem Freistoß per Kopf den Anschlusstreffer erzielten. Schließlich wurden die Seiten mit einer knappen Gästeführung gewechselt.