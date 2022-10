Befreiungsschlag gegen Staffort 2

Mit drei Niederlagen im Gepäck reiste der SVN am Donnerstagabend zur Reserve nach Staffort, um bei bestem Flutlichtwetter die Negativserie beenden zu wollen. Coach Werling hatte die Mannschaft in der Kabine mit motivierenden sowie angsteinflößenden Worten gut eingestellt, denn der SVN war nach Anpfiff direkt drin im Spiel. Schon nach wenigen Minuten erspielte man sich die ersten Chancen und erzielte in der 5. Minute das 0:1, als ein Angriff über rechts Sascha „Die Lunge“ Thome am langen Pfosten erreichte und dieser den Ball über die Linie drückte. Der SVN hatte Lust auf mehr, hielt die Intensität hoch, gewann die entscheidenden Zweikämpfe und „zweiten“ Bälle für sich und erzwang dadurch auch immer wieder Fehler des Gegners. Einer davon führte nach 10 Minuten zum 0:2, wo nach wiederholtem Angriff über die rechte Außenbahn ein Gegenspieler den Ball ins eigene Tor kickte. Matthias „Haste mal ne Kippe“ Hirzle zeigte direkt Sportsgeist und bat den Schiedsrichter das Tor auf seinen Deckel zu schreiben. Staffort 2 war keinesfalls chancenlos und kam in der Folge nach kleineren Abstimmungsproblemen unserer Abwehr auch zu ihren Möglichkeiten, die aber alle noch rechtzeitig geklärt wurden. Viel ging beim SVN über rechts und ein weiterer Angriff führte dann in der 20. Minute zum 0:3. Shoaib „Die Maschine“ Faizi wollte eigentlich flanken, unterschätzte wohl dabei aber seine eigene Kraft, welche er sich durch völlig übertriebenes Beintraining im Fitnessstudio (Name unbekannt) antrainiert hatte und so wurde der Ball immer länger und schlug dann schließlich im langen Eck ein. Die Gegenwehr des Gegners schien gebrochen, denn Staffort 2 zog sich nun vollständig in die eigene Hälfte zurück. Weitere Chancen blieben vor der Pause leider ungenutzt, weil im letzten Drittel der Ball oft einen Tick zu ungenau oder aber falsch gespielt wurde. Sascha „Hätte ich mal mit links geschossen“ Thome hatte noch die Möglichkeit das Ergebnis auf 0:4 zu stellen, kickte aber freistehend aus 5m den Ball bis ins Nachbardorf nach Friedrichstal. Dann war Halbzeit und allen war in der Kabine klar, es macht richtig Bock heute. Mit Wiederanpfiff brachte Coach Werling 3 frische Kräfte, um einigen auch die nötige Spielpraxis zu geben. Im Vergleich zur ersten Hälfte war es diesmal der SVN der den Start verschlief und sich nach Ballverlust in der Vorwärtsbewegung direkt den Anschlusstreffer einfing. Ein guter Steckball in die Spitze auf den gegnerischen Stürmer, der sich im Sprintduell gegen Coach „Plötzlich war da ein zweiter Schatten“ Werling durchsetzte und es stand 1:3. Das Gegentor zeigte Wirkung beim SVN und Staffort 2 war jetzt am Drücker. Der Spielfluss war weg, man kam nicht mehr so in die Zweikämpfe und hatte auch hier und da etwas Pech bei einigen Aktionen. Jetzt war Charakter gefragt, um den Kampf anzunehmen und dagegenzuhalten. Mitte der 2. Hälfte konnte sich der SVN dann etwas befreien und erzielte gegen den aufgerückten Gegner durch Jeremy „Schere“ Reis das 1:4. Fabian „Bomber“ Keul ersetzte anschließend Coach Werling in der Viererkette. Das Spiel war aber noch nicht zu Ende, weil Staffort 2 nicht aufgab und weiterhin mit viel Elan anrannte. Im Mittelfeld bekam man nicht mehr so die Löcher zu und ermöglichte so dem Gegner den Spielaufbau und die Ballverteilung. 10 Minuten vor dem Ende wurde es nochmal spannend, als ein gegnerischer Angriff über unsere linke Abwehrseite einen Stafforter am langen Pfosten fand, dieser den Ball wohl ungewollt quer durch den Strafraum schoss und in der Mitte Daniel „Ich hab noch nie ein Eigentor geschossen“ Becker beim Klärungsversuch mit dem Schienbein zum 2:4 ins eigene Tor traf. Coach Werling reagierte und brachte sich nochmal selbst. Jetzt halfen nur noch lange Bälle von hinten raus, weil spielerisch nichts mehr ging. Einer dieser Bälle erreichte den durchstartenden Jeremy „Das Wiesel“ Reis, der sich durchbiss und mit dem 2:5 auch den Endstand herstellte. Der Negativtrend war nach 3 sieglosen Spielen gestoppt und die Stimmung dementsprechend gut. In der ersten Halbzeit hat man gezeigt was spielerisch möglich ist, wenn alle mitmachen und jeder seine Aufgaben kennt. Die zweite Hälfte musste härter gearbeitet werden als wohl von einigen vermutet, weil Staffort 2 Charakter zeigte, aber auch das wurde von allen angenommen. Direkt nach Spielende gab es noch einen Aufreger an der Seitenlinie, als Flavius „Die Mumie“ Matei mit einem kläglichen Versuch scheiterte, sich mit einer halben Kiste Bier in die nächste Startaufstellung einzukaufen. Am Sonntag geht es im Georg-Jaki-Stadion gegen die Reserve aus Rußheim, mit hoffentlich derselben mannschaftlichen Geschlossenheit und dann auch wieder mit einer ganzen Kiste Bier.