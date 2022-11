Befreiungsschlag gegen Schlusslicht? Langengeisling will gegen Rosenheim wieder in die Erfolgsspur Viermal siegloses Geisling empfängt Rosenheim

Der FC Langengeisling wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Gegen Schlusslicht SB DJK Rosenheim soll für die von Trainer Hintermaier ein Dreier her.

Langengeisling – Der erste Teil des Ortsnamens wird langsam zum Programm – dummerweise auf unangenehme Art. Ein wenig laaaang wird sie nämlich langsam, die Serie nicht gewonnener Spiele der Langengeislinger. Im fünften Anlauf soll nun wieder ein Erfolg her in der Bezirksliga Ost, zumal der Abstand auf die Abstiegsplätze nur noch drei Punkte beträgt. Nur gut, dass am Samstag um 12.30 Uhr Schlusslicht SB DJK Rosenheim zu Gast ist. Oder ist das überhaupt gut?