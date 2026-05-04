Befreiungsschlag für VfR 2!

– Foto: Fritz Zimmermann

Aufstellung des VfR Hausen II:

Kiefl (26) – Manjang (3), Soumahoro (C) (8), Balakhir (9), Gutgsell (10) (71. Badalli (13)), Boz (11) (74. Mosawie (31)), Sautner (18), Bacelic (19), Adali (20), Wiesler (22), Tidjani (30) (84. Bangoura (21))

Schiedsrichter:

Ralf Stampf – mit einer sehr guten Leistung

Zuschauer: 85

Da ist das „Ding“ …

… konnte Team 2 am Sonntag erleichtert sagen.

Nach 12 Spielen ohne Sieg – 3 Remis und 9 Niederlagen – wurde endlich wieder ein Dreier eingefahren. Der erste seit dem 09.11.2025. Vor fast vier Monaten gewann die Verbandsliga-Reserve mit 2:1 beim SC Mengen.

Um es vorwegzunehmen: Es war eine richtig starke und kompakte Gesamtleistung, die die Elf von Neu-Coach Erich Sautner zeigte. Ein guter Gegner, dazu ein erfahrener Schiedsrichter – das ergab eine starke Kreisliga-A2-Partie.

Trotz der Brisanz im Abstiegskampf war es eine absolut faire und ruhige Begegnung, mit nur zwei Gelben Karten.

Der wieder genesene Batuhan Boz vergab die erste gute Chance (5.), als Gästekeeper Fabian Hug Sieger blieb.

In Minute 12 dann die 1:0-Führung für die Möhlinkicker: Jonas Gutgsell legte vor, und Mittelstürmer Ayman Balakhir traf satt ins linke untere Eck zu seinem ersten Saisontreffer.

Sechs Minuten später fiel das 1:1 (18.): Nach einem schnellen Antritt auf der rechten Seite ließ Ian Meusinger Muhammed Manjang stehen. Seinen scharfen Pass an die Fünfmeterlinie vollendete Joel Rappenecker sicher.

In der 20. Minute gab es eine Dreifachchance für die Spvgg., doch Rappenecker und Jens Bürgelin scheiterten zweimal an VfR-Goalie Elias Kiefl sowie an einem Abwehrbein.

Mit seiner dritten Möglichkeit traf dann Batuhan Boz (32.) mit einem Flachschuss aus 15 Metern ins linke untere Eck zur erneuten 2:1-Führung. Vorbereiter war Erich Sautner von der rechten Seite.

Der stark aufspielende Coach setzte auch vor dem 3:1 (42.) Romeo Tidjani perfekt ein. Der im Winter von der Spvgg. Ehrenkirchen gekommene Angreifer erzielte damit seinen Premierentreffer für Hausen.

Die nie aufgebenden Gäste kamen noch einmal heran: Vor dem 3:2 (50.) flankte Marvin Daul von der linken Seite. VfR-Spieler Pave Bacelic wollte in letzter Not klären, beförderte den Ball jedoch ins eigene kurze linke Eck.

Die Entscheidung fiel kurz danach in der 58. Minute zum 4:2: Ein präziser Pass von Yigit Hasan Adali in die Mittelstürmerposition, Ayman Balakhir lief gut ein, umkurvte Torhüter Fabian Hug und schob ins leere Tor ein.

Erich Sautner ließ noch eine gute Chance liegen (78.), als er an der Fußabwehr von Fabian Hug scheiterte. Auch Elias Kiefl durfte sich nochmals auszeichnen, als er einen Drehschuss von Simon Widmann (92.) stark über die Latte lenkte.

Am Ende stand große Erleichterung bei Team 2. Mit dieser starken Leistung geht es nun am kommenden Sonntag zum SV Biengen.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)