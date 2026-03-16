Befreiungsschlag für RWE – Sundern und Attendorn treten auf der Stelle

Keine Veränderungen an der Tabellenspitze: Nachdem Germania Salchendorf mit einem glücklichen 1:0-Derbysieg am Samstagabend gegen den sich im Abwärtsstrudel befindenden Aufsteiger TSV Weißtal (sechs Sieglos-Spiele in Serie) vorlegen konnte, hat der SuS Bad Westernkotten nachlegen können und das wieder nach Erwitte verlegte "Heimspiel" gegen die SpVg Olpe glanzlos aber souverän mit 2:0 gewonnen.
Auch die Mannschaften dahinter waren erfolgreich. Borussia Dröschede setzte sich knapp mit 1:0 beim SC Drolshagen durch, während der SV Hohenlimburg trotz 45-minütiger Unterzahl zuhause mit 3:1 gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg gewann. Vor allem Berkant Canbulut brillierte bei den "Zehnern", was auch Gästetrainer Merso Mersovski bei "match-day.de" anerkannte. "Wir haben nicht gegen Hohenlimburg verloren, sondern gegen einen sehr starken Berkant Canbulut, der einen Sahnetag erwischt und das Spiel entschieden hat. Wir haben ein richtig starkes Spiel gemacht. Die Jungs hätten mit so einem Auftritt mehr verdient gehabt." Der SV Hohenlimburg kann zudem ab sofort auf die Dienste des 38-jährigen Ex-Profis Valdet Rama (u.a. Hannover 96, 1860 München, Real Valladolid) zählen, der bei seinem Debüt gleich den 1:0-Führungstreffer markieren konnte.
Einzig der SC Neheim ging als Top-5-Mannschaft leer aus und verlor ausgerechnet den Schlagabtausch gegen den vom langjährigen Erfolgscoach Alexander Bruchhage trainierten SuS Langscheid/Enkhausen mit 2:3, wodurch sich der Aufsteiger widerum auf Platz sechs vorrücken konnte. Für den Sportclub, der schon hochkarätige Neuzugänge für die kommende Saison präsentiert hat, dürften sich alle Aufstiegsträume spätestens jetzt erledigt haben.
Im Abstiegskampf ging am 20. Spieltag vor allem RW Erlinghausen als der große Gewinner hervor. Das wegweisende Spiel beim akut abstiegsbedrohtem FC Lennestadt entschieden die Hochsauerländer trotz zweimaligen Rückstands mit 3:2 für sich und retteten den Vorsprung nach einer Ampelkarte gegen Philipp Hachmann (78.) über die Zeit. Nach dem Abpfiff fielen vielen RWE-Akteuren ein großer Stein vom Herzen, der erste Abstiegsplatz ist nun acht Punkte entfernt.
Im direkten Kellerduell gab es zwischen dem SV 04 Attendorn und dem TuS Sundern keinen Sieger. Den Führungstreffer von Lejf Kaden (19.) konterte Niels Klüter keine 120 Sekunden später. Sundern erarbeitete sich im Spielverlauf ein klares Chancenplus, verpasste aber den zweiten Treffer. Das drohte sich in der Schlussphase noch zu retten, als TuS-Keeper Bastian Horch in aller letzter Not einen Attendorner Lucky Punch in der 88. Minute verhinderte. Beide Teams verpassten damit den Sieg im "Sechs-Punkte-Spiel" und treten weiter auf der Stelle – wie auch Schlusslicht USC Altenautal, das einen Punktgewinn im Heimspiel gegen den BSV Menden (1:2) verpasste.
21. Spieltag
So., 22.03.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - SuS Bad Westernkotten
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Neheim - TSV Weißtal
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVg. 19 Olpe - SV 04 Attendorn
So., 22.03.26 15:30 Uhr BSV Menden - SV Hohenlimburg
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Lennestadt - USC Altenautal
So., 22.03.26 15:30 Uhr Borussia Dröschede - RW Erlinghausen
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuS Sundern - SC Drolshagen
FC Lennestadt – RW Erlinghausen 2:3
FC Lennestadt: Niklas Droste, Niklas Stemmer, Till Quast (85. Lukas Völmicke), Anes Spago, Peter Vente (75. Yunus Emre Kocabas), Moritz Mecklenbrauck, Silas Duwe (69. Alim Bilim Belge), Louis Häner (75. Marius Habel), Luke Droste (75. Christian Schmidt), Lennart Mester, Maxim Gorohov - Trainer: Alexander Mester - Co-Trainer: Jonas Völmicke - Trainer: Fabian Schmidt
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci, Malte Kriesche, Philipp Karl Hachmann, Rahman Cakmakci, Valton Kodra (46. Fatjon Ademaj), Fynn Meyer, Valdrin Kodra, Sven Nartikoev, Bilal Akgüvercin (46. Kevin Kraemer), Pascal Raulf (88. Oliver Gutzeit) - Co-Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Lennart Mester (33.), 1:1 Bilal Akgüvercin (44.), 2:1 Peter Vente (49.), 2:2 Pascal Raulf (55.), 2:3 Valdrin Kodra (65.)
Gelb-Rot: Philipp Karl Hachmann (78./RW Erlinghausen/)
TSV Weißtal – Germania Salchendorf 0:1
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Richard Moh, Ben Lennox Peter, Daniel Berger (79. Maximilian Kraft), Felix Schwunk (57. Mats von der Linde), Lukas Plaum (79. Tyler Maxim Siebel), Jasin Abdellaoui, Paul Merbold (81. Martin Harazim), Jordie-Maximilian Koch (85. Aimen Aslan), Elias Werner, Felix Kloos - Trainer: Dennis Honig - spielender Co-Trainer: Manuel Jung
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Ilias Houta, Thomas Klöckner (90. Fabian Kolb), Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo (57. Noel Ben Arfaoui), Fynn Werthenbach, Gezim Berisha (86. Moritz Klass), Leon Palaj (57. Marcel Rigau Badenas), Tim Luca Zimpel (78. Mourice Grohs) - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
Schiedsrichter: Marcel Kaufmann - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Jan Vitt (76.)
SuS Bad Westernkotten – SpVg. 19 Olpe 2:0
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Lukas Traufetter, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Louis Sprick (90. Lukas Braun), David Wallmeier (70. Michael Köller), Henning Klebolte, Philipp Köster (87. Leandro Elias Brandenburg), Lennart Belda (76. Yannick Luis Krause), Marvin Schumacher (81. Leon Berendes) - Trainer: Cevahir Evin - Co-Trainer: William Mennie
SpVg. 19 Olpe: Niklas Luksch, Fabian Schulte, Kerim Yilmaz, Kevin Becker, Nicolas Buchen, Kadir Inal, Ömer Yilmaz (66. Bastian Klein), Linus Witzel, Johannes Ledig (81. Kevin Krämer), Hasan Yildiz (75. Pascal Gingter), Jannik Buchen - Co-Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Louis Sprick (29.), 2:0 Marvin Schumacher (42.)
SV 04 Attendorn – TuS Sundern 1:1
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Sead Balic (86. Xhevat Belegu), Amer Selimanjin, Christian Hagedorn, Timo Gaertner (79. Nico Tobias Jeschke), Nick Heimes, Levin Arens, Yunus Can Karanfil, Lejf Kaden, Phil Langer (59. Jannik Lenninger), Fathi-Arif Temel - Trainer: Jasmin Selimanjin - Co-Trainer: Timo Gaertner - Co-Trainer: David Heide
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Niels Klüter, Ilkay Ibrahim Nagis, Phil Schulte Schmale, Laurenz Maria Perschke, Louis Orlando (59. Niklas Schulte), Arne Siewers, Kerim Sam Kahraman (73. Erijon Kryeziu), Fynn Hoheiser, Robin Bönner (86. Maximilian Mertin) - Trainer: Fabio Granata - Co-Trainer: Maurizio Droste
Schiedsrichter: Nick Kurt Schneider - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Lejf Kaden (19.), 1:1 Niels Klüter (21.)
SC Drolshagen – Borussia Dröschede 0:1
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Emir Kukavica, Jan Klingenspohr, Oliver Weuste (65. Tunahan Gökce), Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, David Jung (87. Drilon Kastrati), Raul Bauer, Pascal Neumann, Volkan Yilmaz (65. Kaan-Hasan Yilmaz) (68. Ben Alexander Krämer), Ioannis Karasaridis - Trainer: Michael Kügler - spielender Co-Trainer: Enes Cimen - spielender Co-Trainer: Oliver Weuste
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Simon Bank, Bruno Falcone (84. Jacob Henryk Flakowski), Bircan Calik, David Antunes Gouveia Fernandes (88. Erik Otto), Tim Finkhaus, Joao Filipe da Silva Macedo, Dency Ebagua, Emre Atuk (58. Raphael Gräßer), Dominik Urumis (78. Nicolas Külpmann), Szymon Jaroslaw Utrata (58. Nikolas Friedberg) - Trainer: Ercan Linke
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 197
Tore: 0:1 Dominik Urumis (55.)
USC Altenautal – BSV Menden 1:2
USC Altenautal: Daniel Mantasl, Simon Diermann, Lennart Nicolas Schmidt (79. Kevin Bielefeld), Simon Schmidts (66. Lukas Agethen), Timo Becker (66. Kai Schumacher), Andre Mader, Hasan Kololli, Tim Atorf, Dario Zimmer, Lukas Salmen (46. Marlon Petrillo), Paboy Fanneh (79. Jan Patrik Giefer) - Co-Trainer: Simon Brake - Co-Trainer: Nils Becker - Spielertrainer: Viktor Maier
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, Andriy Mostovyi, Nico Hallmanns (88. Nick Hogrebe), Jan-Henrik Schaffer, Jan Hendrik Kießler, Tim Alexander Kießler, Marek Kulczycki (80. Ben Quentin Engels), Leonardo De Nardo, Marcel Hoffmann (76. Luis Küster), Paul-Johan Schmöle (96. Paul Quentin Richter) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
Schiedsrichter: Patrick Hoffmann (Soest) - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Leonardo De Nardo (6.), 0:2 Marcel Hoffmann (18.), 1:2 Tim Atorf (62.)
SV Hohenlimburg – SV Schmallenberg/Fredeburg 3:1
SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Julian Flügge, Daniel Wieczorek, Olando Shrouder (94. Finn Ehrlich), Danilo Labarile, Emanuel-Lusankueno Dialundama, Berkant Canbulut (88. Fabian Palczewski), Joshua Perea Torres (90. Amel Balje), Valdet Rama, Sam Armandeh, Anri Jaiani (46. Florian Pentti Kurt Buchsteiner) - Trainer: Yalcin Erkaya - Co-Trainer: Carmelo Longhitano
SV Schmallenberg/Fredeburg: Eric Frewel, Mathis Lüttecke, Visar Rama, Dario Petrovic (68. Josemar Manuel), Andreas Schütte (46. Mirko Piechaczek), Fabian Mazrekaj, Nils Marek (92. Paul Rickert), Alessio Schmidt, Carlos Schöllmann, Kevin Lüttecke (75. Marco Gorges), Moritz Hömberg (75. Timo Schulte) - spielender Co-Trainer: Emil Mersovski - Trainer: Merso Mersovski
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 79
Tore: 1:0 Valdet Rama (29.), 2:1 Olando Shrouder (66.), 3:1 Berkant Canbulut (69.), 1:1 Nils Marek (74.)
Rot: Julian Flügge (45./SV Hohenlimburg/)
SuS Langscheid/Enkhausen – SC Neheim 3:2
SuS Langscheid/Enkhausen: Andree Seidel, Kastriot Veseli (89. Henry Heinemann), Riad Xhaka, Bartek Maik Dybiec, Pasquale Curcio (63. Orcun Akpinar), Marcelo Costa Rebelo, Patrick Nettesheim (93. Osman Albayrak), Max Schamoni, Georgios Kiriakidis (78. Jan Apolinarski), Lukas Kessler (55. Ibrahima Camara), Valdrin Kelmendi - Co-Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Alexander Bruchhage - Co-Trainer: Ioannis Vassis
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Francesco Caruso (68. Janik Hülsmann), Julian Trudewind, Joussef Anhari (82. Christopher Ngali), Samet Coskun (87. Jannis Ritter), Jonas Janetzki (87. Julian Kellermann), Noah Tolle, Niklas Große-Benne (58. Marvin Figueira Candido), Yatma Wade, Anas Boukidar - Trainer: Kevin Hines - Co-Trainer: Jannik Schürhoff
Schiedsrichter: Mika Soennecken - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Pasquale Curcio (48.), 1:1 Niklas Große-Benne (50.), 2:1 Marcelo Costa Rebelo (56.), 2:2 Anas Boukidar (66.), 3:2 Ibrahima Camara (83.)