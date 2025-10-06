Befreiungsschlag für Nordpfalz, Karadeniz deklassiert Gräfenbachtal

Karadeniz Bad Kreuznach ließ der ersatzgeschwächten SG Gräfenbachtal/Wallhausen beim 12:1 keine Chance und feierte ein wahres Torfestival. Auch die SG Soonwald überzeugt weiterhin gnadenlos und gewann ihr Heimspiel gegen die SG Hüffelsheim II souverän mit 3:0. Einen deutlichen Auswärtssieg landete die SG Alsenztal, die den TSV Hargesheim mit 7:2 bezwang. Weniger erfolgreich war der TuS Waldböckelheim, der bei der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II mit 1:3 unterlag. Der SV Medard setzte sich zu Hause mit 2:0 gegen TuS Hackenheim II durch und sammelte damit die nächsten Punkte auf heimischem Grün.

Bad Kreuznach. Am 10. Spieltag konnte die SG Nordpfalz schon am Samstag mit einem 4:1-Heimsieg im Krisengipfel gegen den FC Bavaria Ebernburg den ersten sportlich errungenen Saisonsieg feiern und kletterte damit auf Rang zwölf. In einem torreichen Duell setzte sich der FC Bad Sobernheim bei der SG Eintracht Bad Kreuznach II mit 4:3 durch und beendete damit seine Durststrecke. Das Spiel zwischen TuS Pfaffen-Schwabenheim II und dem VfL Simmertal ging kampflos an die Gäste, da die Heimelf nicht antraten konnte und Simmertal das Spiel nicht kurzfristig verlegen wollte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Die erste Hälfte verlief zerfahren. „Man merkte, worum es ging“, sagte Jost, „jedoch hatten wir auch da schon leichtes Chancenplus.“ Ebernburgs Torhüter Benjamin Groß hielt seine Farben mit mehreren starken Paraden im Spiel. Nach der Pause übernahmen die Hausherren mit Rückenwind sofort das Kommando. Doch ein kurzer Wackler brachte die Hausherren ins Hintertreffen: „Gepennt haben wir erst in der 62. Minute, als Ebernburg eine Großchance ungenutzt ließ und dann nur eine Zeigerumdrehung später auch noch einen Elfmeter zugesprochen bekam, den Sebastian Kossmann verwandelte.“

Im Kellerduell setzte sich die SG Nordpfalz mit 4:1 gegen den FC Bavaria Ebernburg durch und machte dadurch einen Sprung vom 15. auf den zwölften Tabellenplatz. „Im Endeffekt ein auch in der Höhe verdienter Erfolg für uns“, resümierte Nordpfalz-Trainer Mario Jost erleichtert.

Doch eine starke Reaktion folgte prompt: Joker Björn Gillmann traf nach Einwechslung und hohem Ballgewinn per Tap-In zum 1:1 (68.) und legte kurz darauf per Kopf nach schönem Flankenlauf nach (74.). Levi Luy (85.) und Timo Von der Weiden (89.), der analog zum ersten Treffer der Hausherren erfolgreich war, machten den verdienten Heimsieg perfekt. „Der Sieg war auch für unsere Moral sehr, sehr wichtig“, betonte Jost. „Wir haben in den letzten vier Spielen viel investiert und dabei nur zwei Punkte geholt. Jetzt konnten wir uns endlich mal mit einem Dreier belohnen.“

Für Nordpfalz war es der erste sportlich errungene Sieg der Saison, da der Sieg am ersten Spieltag gegen Eintracht Bad Kreuznach II wegen Nichtantritts am grünen Tisch erfolgte.

Der Spielfilm: 0:1 Kossmann (64. Foulelfmeter), 1:1 Gillmann (68.), 2:1 Gillmann (74.), 3:1 Luy (85.), 4:1 Von der Weiden (89.)

In einem torreichen Spiel gewann der FC Bad Sobernheim bei der SG Eintracht Bad Kreuznach II mit 4:3. „Endlich mal wieder ein Sieg“, schnaufte Co-Trainer Mareck Dörr durch. Schon früh ging Bad Sobernheim durch einen direkt verwandelten Freistoß von Pascal Schomburg in Führung (7.). Doch die Gastgeber drehten durch Atilla Can Oezdemir (10., 16.) die Partie. „Die sind in dieser Phase immer wieder durch Schnittstellenbälle und hohem ihrem Tempo gefährlich geworden", musste Dörr anerkennen. Tumaj Dehghan glich per Kopfball nach einer Ecke zum 2:2 aus (20.). Nach dem Seitenwechsel hatte Bad Sobernheim weiterhin Spielkontrolle. Nach dem 3:2 (56.) und 4:2 (74.) durch Dominik Giloy schien die Partie entschieden. „Beide Male haben wir die Tore schön herausgespielt und Dominik weiß halt, wo das Tor steht“, lobte Dörr. Ein spätes Tor von Kamil Frackowiak (77.) zum 3:4 sorgte für Spannung, doch die Gäste brachten den Sieg souverän über die Zeit. „Wir hätten einmal mehr deutlich mehr Tore erzielen können. Es war ein leistungsgerechter Sieg“, meinte Dörr, der zugleich ein „sehr faires Spiel von beiden Seiten“ hervorhob. Mit Blick auf die kommenden Wochen sagte Dörr: „Punkten wäre gut.“ Der Spielfilm: 0:1 Schomburg (7.), 1:1 Oezdemir (10.), 2:1 Oezdemir (16.), 2:2 Dehghan (20.), 2:3 Giloy (56.), 2:4 Giloy (74.), 3:4 Frackowiak (77.)

Einen Kantersieg feierte Karadeniz Bad Kreuznach gegen eine stark ersatzgeschwächte SG Gräfenbachtal. Mit 12:1 dominierte der Gastgeber nach Belieben. „Ich lege großen Wert darauf, unsere Spieler taktisch zu schulen – insbesondere darin, gegen den Ball kompakt und in den richtigen Abständen zu verteidigen. Mit dem Ball wollen wir unser Spiel so aufbauen, dass wir unsere schnellen Offensivspieler bestmöglich einsetzen können. Das hat heute einwandfrei geklappt“, erklärte Karadeniz-Trainer Bahri Bayir. Nach dem frühen Rückstand (2.) drehte Karadeniz durch Benhur Bayir (13., 14., 45., 70., 83.) und Mehmet Can Karaer (10., 32., 63., 79.) die Partie in ein Schützenfest. Auch Leonard-Christian Hilitanu (55., 82.) und Dontavious Jeremiah Toney (57.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Bayir ordnete das Ergebnis ein: „Ich denke, das Resultat definiert den Spielverlauf. Es war ein absolutes Torfestival, wobei wir sehr viele Torchancen herausgespielt haben – und davon auch noch viele liegen gelassen haben.“ Übergeordnet betonte er den Prozesscharakter seiner Arbeit: „Wir verfügen über Spieler mit sehr guten individuellen Fähigkeiten, aber auch über junge Talente, die sich noch im Lernprozess befinden. Unser Ziel ist es, attraktiven Fußball zu spielen und gleichzeitig junge Spieler zu fördern. Gegen Gräfenbachtal haben wir ganz viel davon umsetzen können.“

Der Spielfilm: 0:1 Jäckel (2.), 1:1 Karaer (10.), 2:1 Bayir (13.), 3:1 Bayir (14.), 4:1 Karaer (32.), 5:1 Bayir (45.), 6:1 Hilitanu (55.), 7:1 Toney (57.), 8:1 Karaer (63.), 9:1 Bayir (70.), 10:1 Karaer (79.), 11:1 Hilitanu (82.), 12:1 Bayir (83.) Die weiteren Partien im Steno:

Tore: 1:0 Hain (12.), 2:0 Gohres (45.), 3:0 Gohres (78.)

Tore: 0:1 Yildiz (10.), 0:2 Yildiz (12.), 0:3 Yildiz (28.), 1:3 Paulus (30. Handelfmeter), 1:4 Aff (32.), 1:5 Aff (36.), 2:5 Romanchenko (41.), 2:6 Yildiz (72.), 2:7 Weber (78.)

Tore: 1:0 Gadacz (28. Eigentor), 2:0 Poli (44.), 2:1 Faarah (60.), 3:1 Eckel (75.)