Befreiungsschlag für Mauth: Erster Dreier gegen Schalding II 6. Spieltag in der Bezirksliga Ost: Die Hausherren feierten am Sonntagnachmittag einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen die Bayernliga-Reserve des SV Schalding-Heining von Sebastian Sommer · Heute, 19:24 Uhr · 0 Leser

Matthias Krampfl und seinen Teamkollegen gelang mit dem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Schalding II der lang ersehnte Befreiungsschlag und zugleich der erste Saisonsieg. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Der TSV Mauth atmet auf! Die Mannschaft von Trainer Christian Pauli gewinnt deutlich gegen die Bayernliga-Reserve des SV Schalding-Heining und springt dank des ersten Saisonsiegs auf den elften Tabellenplatz. Tolksdorf und Co. waren den personell stark angeschlagenen Schaldingern am Sonntagnachmittag in allen Belangen überlegen und konnten nach zuvor drei Remis in Folge endlich den ersehnten ersten Dreier einfahren. Die ohnehin schon arg dezimierten Gäste reisten lediglich mit drei Auswechselspielern nach Mauth. Sinnbildlich für die angespannte Personalsituation: Teammanager Lukas Käser nahm als Ersatztorhüter auf der Bank Platz.

Bereits nach sieben Minuten musste Schaldings Spielertrainer Manuel Mörtlbauer mit einem stark angeschwollenen Sprunggelenk verletzt vom Platz. Es besteht der Verdacht auf eine Außenbandverletzung. Für die Schaldinger war dies ein früher Rückschlag in der Partie.

In der Folge übernahm der TSV zunehmend das Kommando und belohnte sich in der 28. Minute. Nach einem präzisen Flugball von Hilz nahm Korbinian Tolksdorf die Kugel stark mit und legte quer auf Jan Leimpek, der aus kurzer Distanz zur verdienten Führung einschob. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Mauth tonangebend. In der 51. Minute erhöhte Tolksdorf selbst auf 2:0. Christian Fuchs durfte von der linken Seite unbedrängt flanken, im Zentrum setzte sich Tolksdorf durch und köpfte ein. Nur fünf Minuten später fiel bereits die Vorentscheidung: Ein Missverständnis in der Schaldinger Hintermannschaft nutzten die Hausherren konsequent aus, Leimpek vollendete nach Vorlage von Tolksdorf zum 3:0.