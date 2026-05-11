Befreiungsschlag für Hattstedt: Kantersieg gegen den TSV Kropp

Niklas Völker (TSV Hattstedt) beendet den Torreigen. – Foto: Ismail Yesilyurt

In der Landesliga Schleswig hat der TSV Hattstedt einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt gefeiert. Vor 150 Zuschauern besiegte die Mannschaft von Trainer Sebastian Kiesbye den Tabellenelften TSV Kropp deutlich mit 5:1. Während Hattstedt durch diesen Sieg verlorene Leichtigkeit zurückgewann, haderten die Gäste vor allem mit folgenschweren individuellen Aussetzern in der Defensive.

Die Partie begann für die Hausherren mit einer gehörigen Portion Effizienz. Nachdem man eine erste Drangphase der Gäste unbeschadet überstanden hatte, schlug Hattstedt eiskalt zu. Ein schnell ausgeführter Einwurf in den Strafraum landete bei Dennis Jeßat, der sich mit einer geschickten Körpertäuschung Platz verschaffte und eiskalt zum 1:0 einschoss (10.).

Nur wenig später folgte das nächste Missgeschick der Kropper Hintermannschaft, das Trainer Kiesbye als „erarbeitetes Spielglück“ bezeichnete. Nach einem Rückpass unter Druck sprang der Ball vor Kropps Schlussmann Rangnick so unglücklich auf, dass dieser ein Luftloch schlug und das Spielgerät zum 2:0-Pausenstand ins Netz rollte (24.).

ersten Hälfte:

„Wir hatten uns gute Torchancen rausgespielt, hätten auch ein-, zweimal in Führung gehen müssen. Das haben wir leider nicht konsequent genutzt, sodass wir durch zwei eigene Fehler in der Abwehr zum 1:0 und 2:0 für Hattstedt gekommen sind.“

Zurückgewonnene Leichtigkeit nach dem Seitenwechsel

Nach dem Wiederanpfiff brachen bei den Gästen alle Dämme. Hattstedt nutzte die Führung im Rücken, um befreit aufzuspielen. Rinor Ademi (57.) und Niklas Ludwig (68.) schraubten das Ergebnis schnell auf 4:0 hoch. Sebastian Kiesbye zeigte sich erleichtert über die Leistungssteigerung:

„Man merkte, wie diese ganze spielerische Leichtigkeit in unser Spiel zurückkam, was wir über die letzten Wochen sehr vermisst haben. Das war endlich wieder da und wir haben uns mehrere schöne Angriffe herausgespielt.“

Obwohl Kropp durch Niclas Krause nach einem Ausrutscher in der Hattstedter Innenverteidigung noch zum 4:1-Anschlusstreffer kam (78.), blieb eine Aufholjagd aus. Stattdessen stellte Niklas Voelker in der 85. Minute den alten Abstand und damit den 5:1-Endstand wieder her.

Kevin Lund zog ein ernüchterndes Fazit für den TSV Kropp:

„Nach der Halbzeit hatten wir leider so gar keinen Zugriff mehr im Spiel. Wir haben die Verteidigung nicht gut hinbekommen, keinen Zugriff im Mittelfeld bekommen und dadurch haben die uns ausgekontert.“

Für Hattstedt hingegen kam der Sieg „genau zum rechten Zeitpunkt“, um mit neuem Selbstbewusstsein in die letzte Saison-Aufgabe beim TuS Jevenstedt zu gehen. Mit einem Sieg beim Tabellenvierzehnten ist eventuell der Sprung vom Relegationsplatz auf einen regulären Platz für den Klassenerhalt möglich. Die Kropper, die drei Punkte und das etwas bessere Torverhältnis haben, schließen ihre Saison mit einem Heimspiel gegen den Tabellendritten Frisia Risum-Lindholm ab.

Stimmen zum Spiel

TSV Hattstedt: Boysen – Jorden, Sander, Wetzel, Baouche – Ruda Jaber, Thiessen, Michelsen (56. Völker) – Jeßat (72. Nour Jaber), Ludwig (79. Yassine), Ademi (80. Jonas Heider).

Trainer: Sebastian Kiesbye.

TSV Kropp: Rangnick – Deckert, Brand, Thomsen (67. Wriedt) – Flor, Legrum - Krämer (56. Bauer), Bütow, Weinert(46. Krause) – Hentzsch, Kuhn.

Trainer: Kevin Lund.

Schiedsrichter: Torben Dwinger (SV Todesfelde).

Assistenten: Patrice Pluche, Ron Rusinger.

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Dennis Jeßat (10.), 2:0 Jannes Decker (24., ET), 3:0 Rinor Ademi (57.), 4:0 Niklas Ludwig (68.), 4:1 Niclas Krause (78.), 5:1 Nikklas Voelker (85.).