Befreiungsschlag für Hannover 96 II und zwei Spielabsagen

Hannover 96 II und der TuS Blau-Weiß Lohne lieferten sich über weite Strecken ein enges, von der Bedeutung der Partie geprägtes Duell. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der trotz aller Bemühungen keine Treffer fielen, übernahmen die Gastgeber nach der Pause immer mehr die Kontrolle. In der 58. Minute erzielte Tom Hobrecht das 1:0 und belohnte damit den zunehmenden Druck der Hausherren. Hannover blieb anschließend zielstrebig und ließ defensiv kaum etwas zu. Kurz vor Schluss sorgte Tom Hobrecht mit seinem zweiten Treffer in der 89. Minute für das 2:0. ---

Drochtersen musste beim 2:2 in Emden spät den Ausgleich hinnehmen, bleibt aber voll im Titelrennen. Die Mannschaft von Oliver Ioannou überzeugt vor allem durch ihre starke Offensive. Schöningen hingegen kommt mit einem 3:1-Sieg aus Bremen und zeigt sich kämpferisch stabiler als zu Saisonbeginn. Dennoch geht der SVD als klarer Favorit in die Partie – besonders zu Hause. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für den SV Drochtersen/Assel. ---

Werder II verlor zuletzt deutlich in Flensburg und zeigt weiterhin Probleme in der Defensive. Mit 47 Gegentoren ist die Brand-Elf anfällig und sucht nach Stabilität. St. Pauli II steckt tief im Tabellenkeller, kommt nach der Spielabsage ohne Rhythmus und braucht dringend einen Befreiungsschlag. Im Duell der Zweitvertretungen geht es für allem für den Gast um wichtige Punkte. Das Hinspiel endete mit einem 3:2-Sieg für den SV Werder Bremen II. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen Altona 93 Altona 93 14:00 live PUSH

Meppen kommt in beeindruckender Form. Der 5:1-Auswärtssieg in Lübeck zeigte die ganze Offensivgewalt der Emsländer. Ulbricht, Schmitt, Engelmann – das Angriffstrio funktioniert. Mit 58 Saisontoren stellt Meppen die stärkste Offensive der Liga.

Altona 93 dagegen musste das vergangene Spiel absagen und steckt nach der 5:1-Niederlage in Bremen weiter tief im Tabellenkeller. Meppen geht als klarer Favorit in dieses Duell, sollte aber die kämpferische Komponente der Hamburger nicht unterschätzen. Das Hinspiel endete mit einem 4:4-Unentschieden. ---

Das Spiel wurde abgesagt. Der SSV Jeddeloh teilt dazu mit: "Leider muss das Spiel ausfallen. Neben dem Platz sind auch die Leitungen am Sportgelände komplett zugefroren." ---

Bremer SV hatte aufgrund einer Absage am vergangenen Wochenende spielfrei, zeigte sich davor aber spielstark und mutig. Emden kam beim 2:2 gegen Spitzenreiter Drochtersen erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich und bewies Moral. Beide Mannschaften befinden sich in stabiler Formphase – ein Duell der Mittelfeldteams, das Geschwindigkeit und Intensität verspricht. Das Hinspiel endete mit einem 3:0-Sieg für den BSV Kickers Emden. ---

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck VfB Oldenburg VfB Oldenburg 14:00 live PUSH

Traditionsduell im Norden: Der angeschlagene VfB Lübeck empfängt den Tabellenführer aus Oldenburg. Das 1:5 gegen Meppen offenbarte massive Probleme in der Defensive und die Rote Karte gegen Farrona-Pulido schwächt das Team zusätzlich. Oldenburg dagegen setzte sich souverän mit 3:1 gegen Norderstedt durch und bleibt das beste Team der Liga. Für Lübeck wird es schwierig – die Favoritenrolle liegt klar beim VfB aus Oldenburg. Das Hinspiel endete mit einem 4:0-Sieg für den VfB Oldenburg. ---

Norderstedt feierte mit dem 1:0 gegen Altona einen wichtigen Sieg, blieb aber gegen Oldenburg ohne Punkte und ist damit weiter Teil der Teams, welche sich im Kampf gegen den Abstieg befinden. Phönix Lübeck verlor überraschend bei Lohne und verpasste es, sich oben festzusetzen. Die Lübecker müssen reagieren, um den Anschluss zu halten. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für den FC Eintracht Norderstedt. ---