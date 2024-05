Für Wickrathhahn gab es einen verdienten 3:0-Erfolg. – Foto: Theo Titz

Befreiungsschlag für „Hahner“ im Abstiegskampf Gegen den Polizei SV gelingt am Mittwochabend ein 3:0-Erfolg, der Wickrathhahn Luft im Tabellenkeller verschafft. Verlinkte Inhalte Kreisliga A MG/VIE Polizei SV Wickrathhahn

Wickrathhahn legte als Aufsteiger eine hervorragende Hinrunde hin und stand fest im oberen Mittelfeld der Kreisliga A – mit ordentlichem Polster zu den Abstiegsrängen. Dieses erweist sich nun in der Rückrunde als Faustpfand, denn Wickrathhahn hat in diesem Kalenderjahr bislang viele Ausfälle zu beklagen, die die Mannschaft nicht kompensieren kann. Entsprechend fielen die „Hahner“ Stück für Stück weiter nach unten in der Tabelle. Gegen den Polizei SV, dem Tabellendritten, gelang am Mittwochabend beim 3:0-Erfolg jedoch ein Befreiungsschlag.

Auch für PSV-Trainer Erhan Kuralay sind Ausfälle von Stammkräften an der Tagesordnung. Trotzdem hatte sein Team im bisherigem Saisonverlauf quasi ein Alleinstellungsmerkmal erspielt: Weder nach oben noch nach unten geht für den PSV noch etwas in der Tabelle. In den vergangenen Wochen tat diese Konstellation dem Team ergebnismäßig allerdings nicht gut. Das setzte sich nun am Mittwoch fort.

Mit Spielbeginn wollte Wickrathhahn das Mittelfeld dominieren und attackierte den Gegner früh. Dies gelang auch in den ersten gut 15 Minuten hervorragend. Früh fiel zudem die Führung für Wickrathhahn: Matthias Türnau setzte sich über die rechte Seite durch und fand Luca Schmidt, der zum 1:0 einschob. Wickrathhahns Druck vor allem im Mittelfeld ließ dann angesichts der Führung etwas nach und der PSV kam etwas besser ins Spiel. Doch deren Schwachpunkt war die linke Abwehrseite. Fast jeder Angriff von Wickrathhahn lief über diese Seite, ohne aber noch für die ganz großen Chancen zu sorgen. So blieb es bei der knappen Halbzeitführung der Gastgeber. PSV zurück auf dem Boden der Tatsachen