Befreiungsschlag für den SV Weingarten: TSG Ailingen patzt

In einem intensiven Duell, das von der taktischen Disziplin der Gäste geprägt war, musste sich die TSG Ailingen überraschend geschlagen geben. Die Rollenverteilung schien vor dem Anpfiff klar, doch auf dem Platz entwickelte sich eine zähe Angelegenheit, in der die Effizienz den Ausschlag gab. Der SV Weingarten bewies die nötige Ruhe und nutzte eine seiner Möglichkeiten. In der 33. Minute erzielte Daniel Hörtkorn den Treffer zum 0:1 für den SV Weingarten, was gleichzeitig den Endstand der Begegnung bedeutete.

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch SV Vogt SV Vogt 15:00 PUSH



Der FC Leutkirch hat mit dem 2:1 bei der SGM Unterzeil/Seibranz ein starkes Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet und will nun nachlegen. Der SV Vogt war zuletzt spielfrei und tritt mit 34 Punkten aus einer etwas stabileren Tabellenlage an, darf sich aber keineswegs in Sicherheit wiegen. Das Hinspiel endete 1:1. Leutkirch ist mit 22 Punkten Tabellen-16., Vogt steht auf Rang elf.

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Der SV Oberzell steht nach der 1:2-Niederlage in Meckenbeuren spürbar unter Druck, weil der TSV Eschach an der Spitze drei Punkte davongezogen ist. Die SGM Unterzeil/Seibranz reist nach zwei bitteren Niederlagen gegen den FC Leutkirch und den SV Baindt im Nachholspiel ebenfalls mit großem Korrekturbedarf an. Das Hinspiel gewann Unterzeil/Seibranz mit 2:1. Oberzell ist mit 57 Punkten Zweiter, Unterzeil/Seibranz mit 44 Punkten Fünfter.

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Aichstetten Aichstetten TSV Meckenbeuren Meckenbeuren 15:00 PUSH



Der SV Aichstetten hat mit dem 3:1 beim VfL Brochenzell neuen Mut gesammelt und sich im Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Der TSV Meckenbeuren reist nach dem 2:1 gegen den SV Oberzell mit Rückenwind an und hat im gesicherten Mittelfeld die Chance, seine Position weiter zu festigen. Das Hinspiel gewann Meckenbeuren mit 2:0. In der Tabelle liegt Aichstetten mit 33 Punkten auf Rang zwölf, Meckenbeuren mit 37 Punkten auf Platz zehn.

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr FV Bad Waldsee Bad Waldsee VfL Brochenzell Brochenzell 15:00 live PUSH



Für den FV Bad Waldsee könnte nach dieser Partie schon der vorzeitige Abstieg feststehen. Der VfL Brochenzell reist nach dem 1:3 gegen den SV Aichstetten mit einer empfindlichen Niederlage an und muss aufpassen, nicht noch weiter aus dem Rennen um die oberen Plätze abzurutschen. Das Hinspiel gewann Brochenzell knapp mit 1:0. Bad Waldsee ist mit 17 Punkten Schlusslicht, Brochenzell steht mit 44 Punkten auf Rang sechs.

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Bergatreute Bergatreute SV Baindt SV Baindt 15:00 PUSH



Der SV Bergatreute geht nach dem 0:1 beim FC Dostluk Friedrichshafen mit Druck in dieses Heimspiel, da die Mannschaft nun den Relegationsplatz belegt. Der SV Baindt kommt dagegen mit dem bemerkenswerten 3:2 bei der SGM Unterzeil/Seibranz, davor gab es ein 3:3 gegen den FV Bad Waldsee. Das Hinspiel gewann Bergatreute überraschend deutlich mit 5:1. In der Tabelle steht Bergatreute mit 31 Punkten auf Rang 14, Baindt ist mit 43 Punkten Siebter.

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk 15:00 live PUSH



Der TSV Tettnang musste sich zuletzt beim Tabellenführer TSV Eschach mit 1:3 geschlagen geben und will nun vor eigenem Publikum zurückschlagen. Der FC Dostluk Friedrichshafen hat mit dem 1:0 gegen den SV Bergatreute einen wichtigen Sieg im Keller geholt und reist mit neuer Hoffnung an. Das Hinspiel gewann Tettnang mit 2:1. Tettnang steht mit 38 Punkten auf Rang neun, Dostluk mit 27 Punkten auf Platz 15.

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Im Spitzenspiel empfängt der SV Maierhöfen den TSV Eschach. Der SV Maierhöfen/Grünenbach verlor zuletzt zwar überraschend in Weingarten, gehört mit 46 Punkten aber weiter zur erweiterten Spitzengruppe, während der TSV Eschach nach dem 3:1 gegen den TSV Tettnang mit 60 Punkten an der Spitze steht. Das Hinspiel gewann Maierhöfen/Grünenbach mit 2:0 und hat dem Tabellenführer damit bereits gezeigt, wie gefährlich diese Aufgabe werden kann. Eschach geht als Erster in die Partie, weiß aber, dass im Aufstiegsrennen nur ein Sieg zählt.







