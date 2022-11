Befreiungsschlag für den FC 08 Villingen in Mutschelbach Villingen siegt auswärts 3:1 +++ Offenburg chancenlos gegen Pforzheim +++ Freiburger FC kommt unter die Räder

Freude beim FC 08 Villingen: Der Fußball-Oberligist von der Baar stoppt die Talfahrt mit einem Geduldsspiel in Mutschelbach und einem späten Doppelschlag. Hängende Köpfe derweil in Offenburg und Freiburg: während der OFV zu Hause gegen Pforzheim mit 3:5 unterliegt, kassiert der FFC gegen Tabellenführer Stuttgarter Kickers eine Packung.

Klassenunterschied – dieses Wort würden vermutlich alle der 180 Zuschauer unterschreiben, die am Samstagnachmittag im Karl-Heitz-Stadion zugegen waren. "Die Pforzheimer hatten die ersten 30 Minuten voll unter Kontrolle, wenn nicht gar die ganze Halbzeit", bekannte auch OFV-Coach Sascha Ruf. "Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir zur Pause bereits mit vier Toren hinten gelegen wären", ergänzte Ruf. Dass dies nicht so war, lag lediglich an fehlendem Abschlussglück der Gäste. Unsortiert wirkte die OFV-Defensive, war meist mehrere Schritte vom Gegenspieler entfernt, dabei hatte Ruf vor dem Spiel extra angesprochen, dass es genau hier auf die Kompaktheit ankomme. Mehr bei BZ-Plus.

OFV: Witt; Kopf, Hirth, Leopold, Distelzweig (78. Kehl); Bandle (61. Njike), Harter, Leist (69. Pies), Dussot; Tsolakis (78. Feger), Petereit. Tore: 0:1 Markopoulos (13.), 0:2 Münst (40.), 1:2 Dussot (45.), 1:3 Sauerborn (56.), 1:4 Münst (60.), 1:5 Catanzano (70.), 2:5 Feger (82.), 3:5 Njike (86.). SR: Packert (Dettingen). ZS: 180. GR: Hirth (90./OFV)





SV Stuttgarter Kickers - Freiburger FC 8:1 (4:0).

"Wir hatten ein positives Vorhaben", begann Trainer Benjamin Pfahler in den Katakomben der Gazi-Arena sein Statement nach der Partie des Freiburger FC beim Spitzenreiter Stuttgarter Kickers. Er musste nach der 1:8 (0:4)-Niederlage aber geichwohl einräumen, "dass wir wenig entgegenzusetzen hatten", was für ihn enttäuschend sei. Nach einem überraschenden 0:0 und einer knappen 0:1-Niederlage in den beiden letzten Partien auf der Waldau stand der FFC in der neuerlichen Auflage des traditionsreichen Baden-Württemberg-Derbys von Beginn an auf verlorenem Posten und hatte den in Topform auftrumpfenden Degerlochern nichts entgegenzusetzen. Mehr bei BZ-Plus.

Freiburg: Kaiser, Faßbinder (46. Martinelli), Polzer (67. Hinrichsen), Anlicker, Tritschler, Himmelsbach, Zeyer, Ibrahim (46. Ivancic), Amrhein, Eggert (67. Galli), Allgaier. Tore: 1:0 Berisha (6.), 2:0 Campagna (14.), 3:0 Braig (22.), 4:0 Berisha (34.), 5:0 Berisha (70.), 6:0 Obernosterer (80.), 7:0 Dicklhuber (84.), 7:1 Tritschler (87.), 8:1 Colic (90.). Schiedsrichter: Öttl (Neckarburken). Zuschauer: 2850.