Befreiungsschlag für Darching II – SF Föching geht unter

Nach zehn sieglosen Spielen in Serie konnte die Reservemannschaft der DJK Darching den zweiten Saisonsieg einfahren. „Wir haben uns heute endlich mal für die Bemühungen, die wir gemacht haben, belohnt“, sagt DJK-Sprecher Anian Langl. Durch eine im Vergleich zu den vergangenen Spielen defensivere Spielweise bekam die Elf von Yannick Schulz eine gewisse Sicherheit und ging tief in der ersten Hälfte durch einen Doppelschlag in Führung. Daraufhin verfiel die DJK jedoch wieder in alte Muster und musste in dieser Phase zittern. Auch wegen einer Glanztat nach einem Elfmeter von Torhüter Marinus Wiesgigl stand die Null. In der zweiten Hälfte nutzten die Gäste die offensive Argeter Grundausrichtung gnadenlos aus und sorgten für die Entscheidung. „Das sollte jetzt einen Schub geben, weil wir wieder dran sind und die Mitkonkurrenten auch für uns gespielt haben.“

SF Föching – TSV Sauerlach 1:5 (1:2) Tore: 0:1 Geyik (2.), 0:2 Ziebart (8.), 1:2 ET (40.), 1:3/1:4 Koberger (50./79.), 1:5 Geyik (85.)