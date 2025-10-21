Befreiungsschlag für BW Schwalbe Tündern

Der HSC BW Schwalbe Tündern hat ein Lebenszeichen im Abstiegskampf der Landesliga Hannover gesendet. Mit einem 3:2-Heimsieg gegen den favorisierten SV Bavenstedt feierte das Team von Trainer René Hau den zweiten Saisonsieg und kletterte in der Tabelle auf Rang fünfzehn.

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer auf der Kampfbahn eine ausgeglichene Partie. „Bavenstedt hatte die besseren Chancen, aber unser Keeper Kolja Kowalski hat zwei Mal stark pariert und uns vor einem Rückstand bewahrt“, lobte Trainer René Hau. Trotz einiger Unsicherheiten blieb Tündern defensiv stabil und ging mit einem 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel folgte Tünderns beste Phase der bisherigen Saison. Innerhalb von zehn Minuten stellten die Schwalben auf 3:0: Zunächst war Julian David nach einer Ecke zur Stelle und erzielte das 1:0 (50.). Nur acht Minuten später verwandelte Luca-Nils Kleinschmidt einen Foulelfmeter sicher zum 2:0, ehe er kurz darauf im Eins-gegen-eins den gegnerischen Keeper ausspielte und zum 3:0 einschob (60.). „Wir haben endlich mal unsere Chancen genutzt“, freute sich Hau. Doch die Partie wurde danach noch einmal eng.

„Leider sind wir danach deutlich passiver geworden, und Bavenstedt hatte wieder mehr vom Spiel“, so Hau. In der 76. Minute verkürzte Noah Warneboldt auf 3:1, wenig später traf Rudi Hasso zum 3:2 (82.). Zuvor hatte es nach einem Handgemenge auf beiden Seiten Platzverweise gegeben. „Da hat man die vorhandene Verunsicherung gespürt“, gab Hau zu. „Aber die Mannschaft hat mit viel Leidenschaft verteidigt und konnte die Führung ins Ziel bringen.“

Mit dem 3:2-Erfolg verbessert sich Tündern auf acht Punkte und bleibt damit in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsrängen. Nach Wochen der Frustration könnte der Sieg zum dringend benötigten Wendepunkt werden.

HSC BW Schwalbe Tündern – SV 1946 Bavenstedt 3:2

HSC BW Schwalbe Tündern: Kolja Kowalski, Christiano Figueiredo Santos, Robin Hanus, Kaan Gündüz, Dogukan Aksu, Lorenco Rebic (46. Mason Just), Alen Kestic (59. Bartosz Palm), Sinan Korkmaz, Julian David (94. Abdulqader Aljashi), Luca-Nils Kleinschmidt (83. Ole Heller), Niklas Berndt - Trainer: Rik Balk - Trainer: René Hau

SV 1946 Bavenstedt: Jan Arendt, Florian Sarstedt (64. Rudi Hasso), Louis Garbelmann (64. Noah Sander), Tristan Heine, Luis Baule, Noah Warneboldt, Sandro-Jose Padial (64. Luca Zschoche), Aaron Wedekind (64. Cedric Jahnel), Constantin Aue, Mark Liroy Büsing (64. Sven Reimann), Luca Bartels - Trainer: Michael Jarzombek - Co-Trainer: Ali Varol

Schiedsrichter: Steven Schillgalies

Tore: 1:0 Mason Just (50.), 2:0 Luca-Nils Kleinschmidt (58. Foulelfmeter), 3:0 Luca-Nils Kleinschmidt (60.), 3:1 Noah Warneboldt (76.), 3:2 Rudi Hasso (82.)