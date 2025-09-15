Befreiungsschlag! Faust-Elf belohnt sich für starken Auftritt

Dabei begann die Partie zunächst wenig vielversprechend für die Gastgeber: Nach einem Nachschuss brachte Alan Coleman Bemerode in der 36. Minute mit 1:0 in Führung. Doch anders als in den Wochen zuvor reagierte Anderten nicht mit Verunsicherung, sondern mit Wucht und Entschlossenheit: Nur drei Minuten später traf Robert Fech zum Ausgleich, und kurz vor der Pause drehte Niclas Andräe die Partie mit dem 2:1.

„Wir haben diesmal nicht den Kopf gesenkt, sondern gesagt: Jetzt erst recht“, lobte Faust die Mentalität seiner Mannschaft. Und die setzte nach der Pause noch einen drauf: Mack Henriksson erhöhte in der 78. Minute auf 3:1, ehe erneut Fech mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte (88.).

Anderten überzeugte dabei nicht nur offensiv. Die Defensive um Torwart Adrian Grubesic zeigte sich erneut verbessert und ließ kaum klare Chancen zu – bereits im dritten Spiel in Folge kassierte das Team höchstens ein Gegentor.

„Wille, Herz, Leidenschaft – alles, was den Fußball ausmacht“, fasste Faust den Auftritt zusammen. „Die Jungs haben gesehen, dass es geht, wenn man alles auf den Platz lässt.“ Mit nun fünf Punkten klettern die Sportfreunde zumindest vorübergehend auf Platz fünfzehn und haben wieder Tuchfühlung zum rettenden Ufer.

Nach dem spielfreien Wochenende richtet sich der Blick bereits auf das nächste Heimspiel gegen Aufsteiger TuS Kleefeld. „Da wollen wir natürlich wieder etwas Zählbares mitnehmen“, kündigt Faust an – denn klar ist: Die Richtung stimmt, aber die nächsten Punkte müssen folgen.