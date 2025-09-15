 2025-09-10T07:23:22.987Z

Befreiungsschlag! Faust-Elf belohnt sich für starken Auftritt

Erster Saisonsieg nach frühem Rückstand – Fech trifft doppelt, Defensive erneut stabil

Die Sportfreunde Anderten haben im Abstiegskampf der Bezirksliga 2 Hannover ein wichtiges Zeichen gesetzt. Am 7. Spieltag besiegte der Aufsteiger den TSV Bemerode überraschend deutlich mit 4:1 und holte damit nicht nur den ersten Saisonsieg, sondern auch den dritten ungeschlagenen Auftritt in Serie. Trainer Tobias Faust sprach nach der Partie von einem „verdienten Sieg – auch in der Höhe“.

Dabei begann die Partie zunächst wenig vielversprechend für die Gastgeber: Nach einem Nachschuss brachte Alan Coleman Bemerode in der 36. Minute mit 1:0 in Führung. Doch anders als in den Wochen zuvor reagierte Anderten nicht mit Verunsicherung, sondern mit Wucht und Entschlossenheit: Nur drei Minuten später traf Robert Fech zum Ausgleich, und kurz vor der Pause drehte Niclas Andräe die Partie mit dem 2:1.

„Wir haben diesmal nicht den Kopf gesenkt, sondern gesagt: Jetzt erst recht“, lobte Faust die Mentalität seiner Mannschaft. Und die setzte nach der Pause noch einen drauf: Mack Henriksson erhöhte in der 78. Minute auf 3:1, ehe erneut Fech mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte (88.).

Anderten überzeugte dabei nicht nur offensiv. Die Defensive um Torwart Adrian Grubesic zeigte sich erneut verbessert und ließ kaum klare Chancen zu – bereits im dritten Spiel in Folge kassierte das Team höchstens ein Gegentor.

„Wille, Herz, Leidenschaft – alles, was den Fußball ausmacht“, fasste Faust den Auftritt zusammen. „Die Jungs haben gesehen, dass es geht, wenn man alles auf den Platz lässt.“ Mit nun fünf Punkten klettern die Sportfreunde zumindest vorübergehend auf Platz fünfzehn und haben wieder Tuchfühlung zum rettenden Ufer.

Nach dem spielfreien Wochenende richtet sich der Blick bereits auf das nächste Heimspiel gegen Aufsteiger TuS Kleefeld. „Da wollen wir natürlich wieder etwas Zählbares mitnehmen“, kündigt Faust an – denn klar ist: Die Richtung stimmt, aber die nächsten Punkte müssen folgen.

SV Sportfreunde Anderten 1922 – TSV Bemerode 4:1
SV Sportfreunde Anderten 1922: Adrian Grubesic, Mack Henriksson, Niclas Andräe (77. Niklas Barfigo), Fynn-Ole Tödter, Joe Ong, Robert Fech (92. MHD Subhi Shokair), Niclas-Sebastian Spilner (55. Olrik Alves), Julian Weigold, Jan Kloßek (70. Max Kloss), Jonas Frederic Hasenclever (46. Laurenz Hinrichs), Tom Voß - Trainer: Tobias Faust
TSV Bemerode: Justin Schultz, Jan-Celvin Hönicke (86. Norrie Jackie Coleman), Jorden Stoppa, Leonard Bült, Josef Flink, Malte-Jonas Oberbeck, Jasper Kernchen (61. Vincent Sommer), Hasan Alabas (67. Lasse Lührßen), Florian Niebuhr (78. Armin Ziegenbein), David Jonathan Oduneye, Alan Coleman - Trainer: Ramy-Nabil Hundt - Trainer: Daniel Spies
Schiedsrichter: Jan-Lukas Sickfeld
Tore: 0:1 Alan Coleman (36.), 1:1 Robert Fech (39.), 2:1 Niclas Andräe (44.), 3:1 Mack Henriksson (78.), 4:1 Robert Fech (88.)
ckAutor