 2025-09-03T11:53:45.970Z

Allgemeines
– Foto: Uwe Antoni

Befreiungsschlag der TSG Schnaitheim gegen den FC Durlangen

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht über ein vorgezogenes Spiel

Verlinkte Inhalte

BZL Ostwürttemberg
SG Heldenfingen/Heuchlingen
Dorfmerking. II
Unterkochen
Nattheim

In der Bezirksliga Ostwürttemberg setzte die TSG Schnaitheim ein wichtiges Ausrufezeichen. Der Aufsteiger besiegte heute den FC Durlangen in einem hart umkämpften Spiel mit 3:2 und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Heute, 18:00 Uhr
TSG Schnaitheim
TSG SchnaitheimSchnaitheim
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
3
2
Abpfiff

Die TSG Schnaitheim erwischte vor heimischer Kulisse einen Traumstart. Bereits in der 3. Minute brachte Simon Wegmann sein Team in Führung. Doch Durlangen blieb im Spiel und nutzte kurz vor der Pause seine Chance: Adrian Drimus verwandelte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Foulelfmeter zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Aufsteiger unbeeindruckt und drängte wieder nach vorn. In der 56. Minute traf Stanislav Mikirtychyants zum 2:1 und brachte die Gastgeber erneut in Führung. Die Partie blieb bis in die Schlussphase hinein spannend, ehe Matteo Gammaro in der 83. Minute mit dem 3:1 den vermeintlichen Deckel auf das Spiel setzte. Doch Durlangen schlug noch einmal zurück und verkürzte in der 88. Minute. Trotz der Schlussoffensive der Gäste brachte Schnaitheim den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mit diesem Sieg springt der Aufsteiger auf sechs Punkte und verbessert sich der Tabelle. Durlangen dagegen bleibt bei vier Zählern stehen und verpasst es, sich etwas Luft im unteren Tabellendrittel zu verschaffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 03.9.2025, 19:52 Uhr
redAutor