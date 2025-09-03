Befreiungsschlag der TSG Schnaitheim gegen den FC Durlangen

---

Die TSG Schnaitheim erwischte vor heimischer Kulisse einen Traumstart. Bereits in der 3. Minute brachte Simon Wegmann sein Team in Führung. Doch Durlangen blieb im Spiel und nutzte kurz vor der Pause seine Chance: Adrian Drimus verwandelte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Foulelfmeter zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Aufsteiger unbeeindruckt und drängte wieder nach vorn. In der 56. Minute traf Stanislav Mikirtychyants zum 2:1 und brachte die Gastgeber erneut in Führung. Die Partie blieb bis in die Schlussphase hinein spannend, ehe Matteo Gammaro in der 83. Minute mit dem 3:1 den vermeintlichen Deckel auf das Spiel setzte. Doch Durlangen schlug noch einmal zurück und verkürzte in der 88. Minute. Trotz der Schlussoffensive der Gäste brachte Schnaitheim den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mit diesem Sieg springt der Aufsteiger auf sechs Punkte und verbessert sich der Tabelle. Durlangen dagegen bleibt bei vier Zählern stehen und verpasst es, sich etwas Luft im unteren Tabellendrittel zu verschaffen.