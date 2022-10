Befreiungsschlag bleibt aus Mit nur fünf Punkten aus den ersten sieben Oberliga-Spielen empfing der FCFH am vergangenen Wochenende den brandenburgischen Aufsteiger aus Ludwigsfelde zum Heimspiel im Dachwiger Alfred-Just-Stadion.

Im Vergleich zur Vorwoche schickte das FCFH-Trainer-Team seine Mannschaft leicht verändert ins Spiel. Man agierte in einem 3-5-2 und damit in der Formation, die vor allem in der vergangenen Saison aufgrund eines kompakten Zentrums für viele erfolgreiche Spiele und wichtige Punkte sorgte. Und das machte sich auch in den ersten Minuten des Spiels bemerkbar. Schon nach fünf Minuten hatte der formstarke Emilio Heß gegen die junge Ludwigsfelder Mannschaft eine erste Chance. Doch sein Abschluss war nicht überzeugend genug, sodass Gästekeeper Chaw – an diesem Tag einer der besten Spieler des LFC – den Ball abwehren konnte. Die Fahnerschen Jungs spielten fortan weiter mutig, überliessen das Spielfeld dann aber zur Verärgerung von Trainer Busse nach und nach den Gästen. Somit hatten die Brandenburger immer mehr Räume, waren in den Zweikämpfen präsenter und konnten ihre Stärken immer besser ausspielen. Eine Stärke, die sich normalerweise der FCFH auf die Fahnen schreibt, wurde an diesem Tag jedoch zur eigenen Schwäche: Standards. Bei eigenen Ecken und Freistößen fehlte die letzte Überzeugung und gegnerische Standards wurde nicht konsequent verteidigt. Also kam es so, wie es kommen musste: Ein Freistoß aus dem Halbfeld landete im Getümmel glücklich vor den Füßen von Herrmann, der zum 0:1 Rückstand sorgenfrei einschob (44.).

Zur zweiten Halbzeit schickten beide Trainer ihre Teams unverändert aufs Feld. Als das Spiel allerdings wie im ersten Durchgang ohne nennenswerte Aktionen anlief, machte Busse in der 52. Minute von seiner ersten Wechseloption gebrauch: Lopes ersetzte Billeb, um wieder mehr Druck in der Offensive zu erzeugen. Und der Wechsel zeigte wenige Minuten später seine Wirkung, als Heß etwas glücklich den Ball aus einer wirren Situation auf seinen starken linken Fuß bekam und beherzt zum 1:1 Ausgleich abschloss. Anschließend gestaltete sich die ingesamt sehr durchwachsene Partie ziemlich zerfahren und das Schiedsrichtergespann sah sich gezwungen, die ein oder andere Verwarnung in Form einer gelben Karte auszusprechen. So traf es nicht nur Teamkapitän Machts (63.) mit seiner 4. gelben Karte der Saison sondern in der 84. Minute auch Kruse, der seinen Gegenspieler 40 Meter vor dem eigenen Tor zu Fall brachte, sich dabei selbst verletzte und ausgewechselt werden musste. Der darauffolgende Freistoß von Rohde sah zunächst ungefährlich aus, wurde aber immer länger und senkte sich über dem erneut aushelfenden Scheeder zum 1:2 im Tor. Die Gäste jubelten und der ausgewechselte Kruse machte seinem Ärger über den Gegentreffer etwas unüberlegt Luft. Schiedsrichter Miekautsch zückte aufgrund der Unsportlichkeit die Ampelkarte. Somit musste der FCFH die Begegnung in Unterzahl zu Ende bringen und konnte auch in der siebenminütigen Nachspielzeit keine gefährlichen Aktionen mehr vortragen. Der Schlusspfiff sorgte am Ende für enttäuschte Gesichter unter den 108 Zuschauern, die bereits die fünfte Saison-Niederlage sahen.

Tobias Busse fasste die Situation anschließend so zusammen: "Es ist aktuell nicht ganz so einfach. Noch immer plagen uns massive Verletzungssorgen und wir kommen dadurch nicht so richtig in die Spur. Wir trainieren konzentriert, aber an manchen Tagen auch nur mit der Hälfte des Kaders. Daran müssen wir unbedingt arbeiten, ganz besonders aber an unserer Konstanz, die wir mittlerweile sogar während eines Spiels vermissen lassen. Aber wir stecken den Kopf trotzdem nicht in den Sand. Die Tabelle sieht zwar gerade nicht besonders erfreulich aus und lügt auch nicht. Aber es sind beim genauen Hinschauen auch nur fünf Punkte, die uns zu einem einstelligen Tabellenplatz fehlen. Wir müssen nur an uns glauben!"