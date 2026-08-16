Befreiungsschlag auf fremden Platz

Trainer Dennis Usadel (TSV Friedrichsberg-Busdorf) fehlte mehr als eine Elf. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die SSG Rot-Schwarz Kiel hat in der Landesliga den dringend benötigten Befreiungsschlag gelandet. Nach drei Auftaktniederlagen zum Saisonstart feierten die Kieler beim TSV Friedrichsberg-Busdorf einen am Ende verdienten 3:1 (1:1)-Auswärtssieg und holten damit wichtige Punkte im Tabellenkeller.

Die Voraussetzungen für die Gastgeber aus Friedrichsberg waren vor dem Anpfiff alles andere als optimal. TSV-Trainer Dennis Usadel musste gleich auf 13 Spieler verzichten: „Die Voraussetzungen waren heute nicht so gut. Die Trainingswoche war auch schon nicht gut, weil einfach die Urlaubszeit uns grade echt killt. Dreizehn Spieler haben mir heute aus dem Kader gefehlt.“

Trotz der dünnen Personaldecke, die mit fünf A-Jugendlichen aufgefüllt werden musste, erwischten die Hausherren den besseren Start. Nach einer knappen Viertelstunde brachte Luca Clausen seine Farben mit 1:0 in Führung (14.). Danach verpassten es die Gastgeber jedoch, den Vorsprung auszubauen. Usadel haderte mit den vergebenen Möglichkeiten: „Und haben dann einfach verpasst, durch eins, zwei gute Aktionen von Juri Alexa und Luca Clausen noch mal da nachzulegen. Wenn wir da das 2:0 machen, dann hätte man vielleicht Rot-Schwarz schon gehabt.“

Die Gäste aus Kiel, die in der Anfangsphase brauchten, um ins Spiel zu finden, profitierten schließlich von einer unglücklichen Aktion. Nach einer Viertelstunde verzeichneten die ersten 15 Minuten zwar Vorteile für Friedrichsberg, wie auch Rot-Schwarz-Trainer Ove Saß anmerkte: „Friedberg/Bustorf, ja mit Ausnahme eigentlich der ersten fünfzehn Minuten in Halbzeit eins, die an Friedberg/Bustorf gehen in meinen Augen, über weite Strecken dann doch im Griff hatten.“

In der 29. Minute entschied der Schiedsrichter nach einer unübersichtlichen Szene im Fünfmeterraum auf indirekten Freistoß wegen Rückpasses. Justus Kiewald ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zum 1:1-Ausgleich. Dennis Usadel zeigte sich nach dem Spiel bedient über die Entstehung: „So haben wir es liegen lassen und kommen wirklich durch eine dumme Aktion, zum Ausgleich, wo wir, ja, den Ball einfach wegschlagen müssen aus dem Fünfer.“

Kieler Führung durch eiskalte Ausnutzung von Patzern

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie endgültig zugunsten der Gäste. In der 54. Minute nutzten die Kieler einen kapitalen Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft der Gastgeber gnadenlos aus. Einen viel zu kurzen Rückpass von Julian Lechtenfeld erlief sich Finn Logemann, umkurvte den Torwart und schob zur 2:1-Führung für Rot-Schwarz ein.

Ove Saß freute sich nach Abpfiff vor allem über die gezeigte Mentalität seines Teams: „Da war es, wie gesagt, im Kollektiv einfach wichtig, nur eine Reaktion zu zeigen und wieder auf die Stärken zu berufen und Punkte sammeln. Darum geht es im Endeffekt.“

Kratzenberg macht den Deckel drauf

Friedrichsberg war in der Folge bemüht, fand gegen die kompakte Kieler Defensive aber kaum noch Mittel für zwingende Offensivaktionen. Kurz vor dem Ende machte die SSG den Sack zu: Nach einer Ecke war es Malte Kratzenberg, der in der 83. Minute per Kopf den 3:1-Endstand besorgte.

Während Trainer Usadel von einer „trotzdem vermeidbaren“ Niederlage sprach, blickt er angesichts zurückkehrender Urlauber bereits wieder nach vorn: „Aber heute und morgen kommen dann endlich auch mal wieder ein paar Urlauber zurück und deswegen stimmt mich das dann auch positiv für die nächsten Wochen.“ Rot-Schwarz Kiel will den Rückenwind nun mitnehmen, wie Saß betonte: „Bevor wir irgendwas in Richtung ausruhen oder einen Befreiungsschlag denken können, müssen wir uns das jetzt gerade in so einer Phase hart erarbeiten.“

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