Befreiungsschlag am Staffelberg: Sturm holt "Big Points" und atmet auf

Sieger auf dem Kunstrasenplatz: Die Kicker des FC Sturm Hauzenberg gewinnen das wichtige "Sechs-Punkte-Spiel" gegen den direkten Konkurrenten aus Augsburg. – Foto: Robert Geisler

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd hat der FC Sturm Hauzenberg ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Beim direkten Duell gegen Türkspor Augsburg behielten die Hausherren auf dem heimischen Kunstrasen mit 3:0 die Oberhand und katapultierten sich damit an den Gästen vorbei auf den Relegationsplatz.

Das „Kellerduell“ zwischen dem Tabellensechzehnten und dem Tabellenfünfzehnten war als echtes Schlüsselspiel markiert. Nachdem die Hauzenberger in der Vorwoche beim 1:4 in Deisenhofen noch ihr „schlechtes Gesicht“ gezeigt hatten – Trainer Dominik Schwarz sprach von einer verdienten Pleite nach frühem Rückstand – war die Marschroute für den heutige Samstag klar: Wiedergutmachung vor heimischer Kulisse!

Und das Trainerduo Alexander Geiger und Dominik Schwarz wurde für das Vertrauen in die Heimstärke belohnt. Während die Gäste, die mit einer Niederlage gegen Kirchanschöring und einem Remis gegen Landsberg in die Restrückrunde gestartet waren, offensiv über weite Strecken harmlos blieben, präsentierte sich der Sturm überaus griffig.

Den ersten großen Aufreger der Partie lieferte Augsburgs David Anyaonu, der nach gut einer halben Stunde mit Gelb-Rot vom Platz flog – ein Platzverweis, um den der Augsburger nach Ansicht der Beobachter „förmlich gebettelt“ hatte. Kurz vor der Pause belohnte sich die Heimelf für ihren Aufwand: In der 45. Minute schlug eine Manzenberger-Ecke präzise am zweiten Pfosten ein, wo Christoph Traxinger am höchsten stieg und zur verdienten 1:0-Führung einköpfte.



Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Kräfteverhältnis. Die Gäste aus Augsburg blieben offensiv harmlos und agierten fast ausschließlich mit langen Bällen, während Hauzenberg griffig blieb. In der 60. Minute wiederholte sich das Bild des ersten Treffers: Erneut führte eine Ecke zum Erfolg, diesmal vollendete Manuel Mader zum 2:0.

Den Schlusspunkt einer relativ einseitigen Partie setzte Bastian Schmid in der 70. Minute: Nach einer kurz ausgeführten Ecke mit Wiesmaier dribbelte dieser bis in den Sechzehner und legte für Schmid ab, der das Leder präzise ins lange Eck versenkte. Die Gäste kassierten in der 75. Minute noch glatt Rot gegen Meriton Vrenezi wegen einer Tätlichkeit.