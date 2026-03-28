Befreiungsschlag am Bieberer Berg: Kickers besiegen Sandhausen

Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erspielte sich der OFC gute Möglichkeiten. Abschlüsse von Ouassim Karada und Keanu Staude rettete Lukas Schneller zur Ecke, während Versuche von Ron Berlinski und Jelle Goselink von der Defensive der Mannschaft von Trainer Olaf Janßen geblockt wurden. Kurz vor dem Pausenpfiff kam Jelle Goselink noch einmal zum Abschluss, doch ein Verteidiger klärte den Ball kurz vor der Torlinie.

Die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann begann auf dem Bieberer Berg äußerst spielbestimmend und zeigte sich in den Zweikämpfen sehr engagiert. Bereits in der fünften Minute ergab sich die erste große Gelegenheit für die Gastgeber, doch der Schuss von Keanu Staude konnte von Lukas Schneller, dem Torhüter des SV Sandhausen, pariert werden. Wenig später war der Schlussmann der Gäste erneut gefordert und musste weit vor seinem Gehäuse klären, um eine brenzlige Situation zu entschärfen.

Blitzstart und Führung durch Ron Berlinski

Nach der dominanten ersten Hälfte starteten die Kickers glänzend in den zweiten Durchgang. In der 46. Minute wehrte Lukas Schneller einen Ball nach vorne ab. Über einen Spieler des SVS gelangte das Leder zu Ron Berlinski, der die Situation ausnutzte und zum 1:0 für Kickers Offenbach traf. Die Defensive sorgte in der Folge für Stabilität, während die Offensive weiter Druck ausübte.

Vorentscheidung durch mustergültiges Zusammenspiel

In der 55. Minute bauten die Gastgeber die Führung aus. Ouassim Karada setzte sich auf der Außenbahn erfolgreich durch und legte den Ball präzise in den Strafraum. Dort bewies Ron Berlinski Übersicht und bediente mit der Hacke den mitgelaufenen Jona Borsum, der zum 2:0 vollendete. Auch in der Folgezeit blieb der OFC torgefährlich und erarbeitete sich weitere Chancen, doch Lukas Schneller im Tor des SV Sandhausen verhinderte mit mehreren Paraden einen höheren Rückstand für sein Team.

Erster Ligasieg im neuen Kalenderjahr

In der Schlussphase wechselte Mark Zimmermann mehrfach, um den Sieg abzusichern. Dominik Crljenec kam in der 62. Minute für Jona Borsum ins Spiel, gefolgt von Valdrin Mustafa und Stephan Mensah, die in der 75. Minute für Keanu Staude und Ron Berlinski eingewechselt wurden. Kurz vor Ende der Partie erhielten auch Noah Lehmann und Faris El Ouali noch Einsatzzeit für Daniel Dejanovic und Jelle Goselink.

Aufseiten des SV Sandhausen brachte Olaf Janßen unter anderem Pablo Zahnen-Martinez, Marvin Schulz, Tom Stadler, Batu Jonathan Akgöz und Eren Hasan Ceylan in die Begegnung. Am Ende blieb es beim verdienten 2:0-Erfolg. Mit diesem Sieg klettern die Kickers auf den 13. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Am kommenden Samstag, 4. April, gastiert der Verein um 14 Uhr bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.