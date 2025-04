Befreiungsschlag!

Trainer Schlumberger hatte auf die Negativserie reagiert und seine Mannschaft taktisch defensiver eingestellt. Diese Maßnahme zeigte Wirkung: Baiershofen spielte aus einer kompakten Defensive heraus eine traumhafte erste Halbzeit, in der sich die Zuschauer verwundert die Augen rieben. Bereits nach 11 Minuten brachte Johannes Kraft die Grün-Weißen mit 1:0 in Führung, nachdem er sich offensiv den Ball erkämpft und humorlos eingeschoben hatte. In der 20. Minute erhöhte Kapitän Gabriel Streil per Foulelfmeter auf 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es erneut Kraft, der mit seinem zweiten Treffer für eine komfortable 3:0-Pausenführung sorgte.

Wer meinte, dass es in der zweiten Halbzeit so weitergehen würde, sah sich jedoch getäuscht. Die Günzburger legten einen Zahn zu und Baiershofen hatte nur noch wenig Entlastung. Durch einen traumhaft verwandelten Freistoß von Veli Duran aus 17 Metern erzielte die TGB in der 56. Minute den 3:1-Anschlusstreffer und spätestens mit dem 3:2 per Elfmeter durch Emirhan Aglar in der 61. Minute stand die Partie auf Messers Schneide.