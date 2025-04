Befreiungsschlag

Dabei hätte dies Spiel durchaus früh eine andere Richtung nehmen können, als die Kölnerin Laura Donhauser den Ball aus nur fünf Metern anstatt ins leere Tor nur an den Pfosten schießen konnte. Den Abpraller aus Nahdistanz - ebenfalls eine hunderprozentige Torchance - setzte Alena Bienz über das Tor (6.). Der FC aus Köln blieb präsent und spielbestimmend, während vom FCC offensiv so gut wie nichts zu sehen war. Es dauerte knapp 40 Minuten bis Jenas Melina Reuter mit ihrem Versuch knapp das Tor verfehlte, während die Domstädterinnen deutlich mehr vom Spiel hatten. So ließ das 0:0 zur Pause für den zweiten Spielabschnitt alles offen.

Der FCC kam nun mutiger aus den Kabinen, doch die erste Chance hatten wiederum die Kölnerinnen, als Matysik aus Nahdistanz per Kopf Jenas Schlussfrau El Sherif prüfte (51.). Dann die Führung für dej FC Carl Zeiss Jena, die gefühlt aus dem Nichts kam. Einen abgefälschter Schuss konnte Kölns Torhüterin Paula Hoppe nur vor die Füße von Melina Reuter klären, die dann aus Nahdistanz keine Mühe hatte und zur Jenaer Führung vollendete (56.). Der FC aus Köln erhöhte nun natürlich den Druck, der nach dem Platzverweis (Gelbrot) für Fiona Gaißer (67.) weiter zunahm. Der FCC zog sich tief zurück und verteidigte den knappen Vorsprung mit Leidenschaft und Einsatzbereitschaft und brachte das Ergebnis über die 90 Minuten nach Hause und durfte nach vier Remis in der Liga nun endlich auch den ersten Saisonsieg feiern - gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Fazit: Der FCC hat mit dem Erfolg in Köln nun sieben Zähler auf der Habenseite und ist an den punktgleichen Kölnerinnen vorbeigezogen, die nun auf dem vorletzten Tabellenrang liegen.