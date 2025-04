Befreiungsschläge für Regen im Osten und Walkertshofen im Westen

Beide Mannschaften zeigten nur wenig Offensivaktionen im ersten Durchgang. Nach der Halbzeit trat Walkertshofen, das mit dem Erfolg auf Rang zwölf vorrückt, spritziger und mit mehr Zug zum Tor auf. Straubing hingegen, das nach der vierten Partie in Folge erneut als Verlierer vom Platz geht und weiterhin auf Platz elf der Tabelle rangiert, blieb bis auf einen Pfostenschuss harmlos in der Offensive.

Im Bezirksliga-Westen trafen mit Walkertshofen und dem FSV VfB Straubing ebenfalls zwei Kellerkinder aufeinander, die in den verbleibenden Partien noch um jeden "Punkte-Strohhalm" froh sein dürften. An diesem Mittwochabend hatte die Elf von Spielertrainer Christian Brandl, die ihre letzten vier Spiele in Folge verloren hatte und heuer noch keine Begegnung gewinnen konnte, die Hand am längeren Hebel. Mit 3:1 gewann die Mannschaft aus dem Landkreis Kelheim durch Tore von Haider, Maier und Zettl ihr Heimspiel verdientermaßen.

Die Elf von Trainer Pavel Hrubec landete somit einen Befreiungsschlag und steigt in der Tabelle vorerst von Relegationsplatz 13 auf Rang zwölf, der die Rettung für die zuvor seit vier Begegnungen sieglosen Waidler bedeuten würde. "Polling" hingegen, das nunmehr die sechste Niederlage in Serie zu verkraften hat, muss weiter auf Relegationsplatz 14 verharren - jedoch mit neun bzw. zehn Punkten Abstand zu Osterhofen und Schöfweg, die wohl nur noch auf ein direktes "Nichtabstiegswunder" hoffen können...

Arbinger, Paukner, Ganserer und Matjasch sorgten an diesem Bezirksliga-Mittwoch für die Tore im Ost-Abstiegsduell zwischen dem SV Oberpolling und dem TSV Regen, das die Kreisstädter aus dem Bayerwald am Ende klar mit 4:1 für sich entscheiden konnten.

Das Spiel aus Sicht von Thomas Gabler (Sportlicher Leiter FSV VfB Straubing): "In der ersten Halbzeit war es ein relativ ausgeglichenes Spiel, wir sind nach einer halben Stunde in Führung gegangen. Walkertshofen kann bei einer Standartsituation dann ausgleichen. In Hälfte zwei hat die Heimelf kämpferisch mehr investiert und das 2:1 - wieder durch einen Standard - gemacht. Da haben wir schlecht verteidigt. In der 75. Minute haben wir Pech, als Folger nur den Pfosten trifft - das wäre der Ausgleich gewesen. In der Nachspielzeit kriegen wir nochmals einen Konter und die Partie endet mit einem verdienten 3:1-Sieg für Walkertshofen.

Wir müssen jetzt endlich kapieren, dass wir uns im Abstiegskampf befinden und kämpfen müssen. Die kämpferische Einstellung passt bei uns derzeit nicht, deshalb haben wir das vierte Spiel in Folge verloren. Wir müssen schauen, die Trendwende so schnelle wie möglich zu schaffen, damit wir uns noch retten können."