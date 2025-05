Befreiung oder Krise: Landsberg muss zum Keller-Krimi nach Grünwald

Mit sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen kämpft der TSV Landsberg weiterhin um den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd. Nun geht es mit Aufsteiger Grünwald gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Landsberg – Am Freitagabend kommt es in der Bayernliga Süd um 19:30 Uhr zu einem wegweisenden Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Am 32. Spieltag ist der TSV Landsberg nämlich beim Aufsteiger aus Grünwald zu Gast.

Vom Aufstiegsaspirant zum Abstiegskandidat – Landsberg kämpft weiter um den direkten Klassenerhalt