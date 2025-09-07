Befreiung für Weyarn und Darching: Erste Siege im Tabellenkeller – Kreuth baut Serie aus

In der Kreisklasse 2 feierten die DJK Darching und der TSV Weyarn ihre ersten Saisonsiege. Der FC Real Kreuth baute seine Siegesserie aus, während sich der FC Rottach-Egern und die SG Hausham mit einer Niederlage und einem Unentschieden zufriedengeben mussten.

Landkreis – Mit einem 1:1 gegen den TSV Grünwald II eröffnete die SG Hausham den Spieltag in der Kreisklasse 2. Weiter auf der Erfolgswelle schwimmt der FC Real Kreuth, der sich zu Hause mit 4:0 gegen die Fußballfreunde Geretsried durchsetzte. Der FC Rottach-Egern musste sich dem SV Bad Tölz mit 0:2 geschlagen geben. Jeweils einen Befreiungsschlag feierten Darching und Weyarn. Die DJK siegte in Unterzahl mit 2:1 gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz, der TSV landete mit 6:3 gegen die SG Reisach ebenfalls den ersten Saisonsieg.

SG Hausham – TSV Grünwald II 1 :1 (1:1)

Tore: 0:1 Ahammer (16.), 1:1 Aksoy (41.) Die SG Hausham muss weiter auf den ersten Heimsieg warten, am Freitag trennten sich die Knappen vom TSV Grünwald II mit 1:1. In einem rassigen Duell verschliefen die Hausherren die erste halbe Stunde komplett und konnten sich bei ihrem Keeper Tobias Magritsch bedanken, dass sie nur mit 0:1 im Hintertreffen lagen. Im Anschluss fanden die Heimischen besser in die Partie und kamen kurz vor der Pause zum Ausgleich. Nach starker Vorarbeit von Serkan Yigit traf Ferhat Aksoy zum 1:1-Pausenstand. Trotz einiger Gelegenheiten, vor allem für die SG, blieb es danach beim 1:1. „Am Ende hatten wir die besseren Chancen, das Spiel noch zu gewinnen, aber insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden“, resümierte Haushams zweiter Spartenleiter Florian Fink.

FC Real Kreuth – FF Geretsried 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Mack (36.), 2:0 Huber (40.), 3:0 Mayr (87.), 4:0 Schurig (89.) Der FC Real Kreuth hat seine Siegesserie mit einem 4:0-Heimerfolg gegen die Fußballfreunde Geretsried ausgebaut. Allerdings taten sich die Hausherren zu Beginn schwer und Geretsried hielt den FC clever vom Tor weg. Dann schloss Moritz Mack eine starke Kombination mit Franz Huber zum 1:0 ab. Wenig später schickte Mack Huber und der traf zum 2:0-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit passierte wenig, bis die Königlichen in der Schlussphase den Deckel draufmachten. Simon Huber schob nach einem hohen Ballgewinn ein zum 3:0 und Anian Schurig stellte auf Zuspiel von Lukas Frank den 4:0-Endstand her. „Wir haben 20 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen“, resümierte FC-Coach Michael Zieringer. „Dann haben wir uns offensiv super Chancen herausgespielt und hätten das Spiel früher entscheiden können.“ Insgesamt sei der Sieg verdient.

FC Rottach-Egern – SV Bad Tölz 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Gramüller (45.+1), 0:2 Gramüller (88.) Gelb-Rot: Pätzold (90.+1/Rottach) Nicht kompensieren konnte der FC Rottach-Egern seine zahlreichen Ausfälle beim Heimspiel gegen den SV Bad Tölz. Die Gäste waren keineswegs übermächtig und Rottach hielt bis kurz vor der Pause die Null, ehe in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs das 0:1 fiel. Zuvor waren die Rottacher selbst zwei Mal im Abschluss gescheitert. Im zweiten Abschnitt schwanden bei den Hausherren die Kräfte. So sorgten die Tölzer in der Schlussphase mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung. Die Rottacher stecken erst einmal im hinteren Tabellendrittel fest.

DJK Darching – SC Rot-Weiß Bad Tölz 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Kettner (20.), 1:1 S. Schlagbauer (29.), 1:2 S. Schlagbauer (83.) Rote Karten: Balogh (79./Darching) Mit einer echten Willensleistung erkämpfte sich die DJK Darching gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz den ersten Saisonsieg. In einer ausgeglichenen Begegnung gingen die Gäste nach einem individuellen Fehler der Darchinger in Führung. Simon Schlagbauer egalisierte vor der Pause per Abstauber. Im zweiten Durchgang wurde die Begegnung hektischer. Darchings Keeper Marinus Wiesgigl parierte einen Elfmeter, dann sah DJK-Trainer David Balogh wegen einer Notbremse die Rote Karte. Doch sein Team zeigte Moral und so gelang Simon Schlagbauer in Unterzahl in der Schlussphase der Siegtreffer. „Wir kommen personell weiterhin auf der letzten Rille daher“, resümierte DJK-Abteilungsleiter Paul van der Drift. „Es waren eine echte Willensleistung und ein erkämpfter Sieg.“ Ein Sonderlob von ihm erntete Schiedsrichter Philipp Gaar.

TSV Weyarn – SG Reisach 6:3 (2:2)

Tore: 1:0 Hub (2.), 1:1 Gerg (32.), 1:2 Wunderl (40.), 2:2 Hub (43.), 3:2 Y. Molitor (52.), 4:2 Bislimi (63.), 5:2 Hub (74.), 5:3 Fichtner (77.), 6:3 Michl (90.) Zeitstrafe: Kronwitter (90.+3/Reisach) Mit einer starken zweiten Halbzeit verdiente sich der TSV Weyarn gegen die SG Reisach den ersten Saisonsieg. Im ersten Abschnitt begannen die Hausherren gut und gingen durch Benedikt Hub früh in Führung, dann gaben die TSV-Kicker das Spiel immer mehr aus der Hand und Reisach führte bis zum Ausgleich von Hub kurz vor der Pause mit 1:2. Im zweiten Durchgang sorgten die Klosterdörfler mit starkem Offensiv-Spiel für klare Verhältnisse. Yanik Molitor, Hilmi Bislimi und Hub stellten auf 5:2. Damit war die Partie entschieden. Den Schlusspunkt zum 6:3-Endstand setzte Albert Michl nach einer Ecke per Kopf. „Es waren ein verdienter Sieg und ein Befreiungsschlag“, sagte TSV-Trainer Michael Hub. „Wir haben gut begonnen und dann nachgelassen.“ Das 2:2 vor der Pause sei wichtig gewesen. „Nach vorne haben wir guten Fußball gespielt, aber hinten waren wir zu sorglos.“ ts