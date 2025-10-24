»Befreiung! Brustlöser« - für Eggenfelden und Bogen

Richtungsweisende Spiele zum Auftakt des 17. Spieltages in der Landesliga Mitte - an beiden Enden der Tabelle: Eggenfelden konnte am Freitagabend das Duell der beiden schwächelnden Topteams gegen Burglengenfeld gewinnen - und atmet auf. Noch gelöster ist die Stimmung am Bogenberg. Der TSV holte drei Punkte gegen Roding, die gefühlt mehr wert sind...
Joe Stinglhammer (Sportlicher Leiter, Eggenfelden): "Befreiung! Brustlöser! Auch hart erarbeitet! Insgesamt ein sehr offenes Spiel, in dem beide Teams früh in Führung gehen können. Beide Mannschaften wollten den Ball und haben ihn gut laufen lassen. Bis zur Halbzeit ein wahnsinnig ausgeglichenes Spiel. Zum richtigen Zeitpunkt machen wir dann das 1:0 - nach einer leidenschaftlichen Balleroberung. In Unterzahl dann das 2:0, ehe ein Fight mit einem Mann weniger folgte. Wir haben das gezeigt, was wir zeigen wollten: Zusammenhalt, Teamspirit, Leidenschaft!"
Erkan Kara (Trainer, Burglengenfeld): "Wir wissen, warum wir keine Punkte holen! Weil wir einfach - auch heute wieder - individuelle Fehler gemacht haben. Wir bekommen immer wieder Gegentore in Phasen, in denen wir eigentlich gut im Spiel sind. Obwohl wir uns bewusst zurückgezogen haben, hätten wir uns auf der anderen Seite belohnen müssen. Insgesamt ein offenen Spiel. Nach der Pause waren wir echt sehr, sehr gut unterwegs, treffen den Pfosten, schießen ein Abseitstor. Und dann das 0:1 - eben nach einem individuellem Fehler. Es darf nie und nimmer passieren, dass wir in doppelter Überzahl das zweite Tor gekommen. Wir haben uns einfach nicht belohnt, 1000-prozentige Chancen - und dann fahren wir ohne Punkte nach Hause. Aufwand - brutal. Erlös - brutal."
Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter, Bogen): "In der ersten Halbzeit wollte es Roding mehr, die Gäste konnten sich allerdings keine klare Torchance erarbeiten. Wir haben wieder gut dagegen gehalten und diszipliniert verteidigt. Nach der Pause, 10 gegen 10 - ein Hin und Her. Ein wildes Spiel, das auf beide Seiten kippen kann. Wir hatten im Anschluss die besseren Chancen, und dann fällt der Lucky Punch. Glückliche drei Punkte, aber durch die kämpferische Leistung auch verdient."
Andreas Klebl (Trainer, Roding): "Eine sehr bittere Niederlage für uns! Gerade in der zweiten Halbzeit habe ich unsere Mannschaft besser und giftiger gesehen. Doppelt bitter: Dem einzigen Tor geht ein deutliches Foul voraus. Aber es ist, wie es ist. Die Hinrunde hat so geendet, wie die Hinrunde war. Hoffentlich wird's in der Rückrunde besser..."