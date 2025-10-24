»Befreiung! Brustlöser« - für Eggenfelden und Bogen

Joe Stinglhammer (Sportlicher Leiter, Eggenfelden): "Befreiung! Brustlöser! Auch hart erarbeitet! Insgesamt ein sehr offenes Spiel, in dem beide Teams früh in Führung gehen können. Beide Mannschaften wollten den Ball und haben ihn gut laufen lassen. Bis zur Halbzeit ein wahnsinnig ausgeglichenes Spiel. Zum richtigen Zeitpunkt machen wir dann das 1:0 - nach einer leidenschaftlichen Balleroberung. In Unterzahl dann das 2:0, ehe ein Fight mit einem Mann weniger folgte. Wir haben das gezeigt, was wir zeigen wollten: Zusammenhalt, Teamspirit, Leidenschaft!"

Erkan Kara (Trainer, Burglengenfeld): "Wir wissen, warum wir keine Punkte holen! Weil wir einfach - auch heute wieder - individuelle Fehler gemacht haben. Wir bekommen immer wieder Gegentore in Phasen, in denen wir eigentlich gut im Spiel sind. Obwohl wir uns bewusst zurückgezogen haben, hätten wir uns auf der anderen Seite belohnen müssen. Insgesamt ein offenen Spiel. Nach der Pause waren wir echt sehr, sehr gut unterwegs, treffen den Pfosten, schießen ein Abseitstor. Und dann das 0:1 - eben nach einem individuellem Fehler. Es darf nie und nimmer passieren, dass wir in doppelter Überzahl das zweite Tor gekommen. Wir haben uns einfach nicht belohnt, 1000-prozentige Chancen - und dann fahren wir ohne Punkte nach Hause. Aufwand - brutal. Erlös - brutal."