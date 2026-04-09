Schwefingens Trainer Daniel Vehring ordnet die Ausgangslage nüchtern ein: „Lohne ist natürlich das nächste Brett, aber wir können da natürlich ganz befreit aufspielen. Unsere Situationen sind voll im Soll, beziehungsweise eigentlich aktuell drüber, wenn man das mit der letzten Saison vergleicht.“

Gleichzeitig verweist Vehring auf die besondere Situation des Gegners: „Für Lohne ist es natürlich das ein Spiel vor dem Altenlingen-Spiel und somit eine ganz, ganz wichtige Woche.“

Der Tabellenfünfte reist also ohne existenziellen Druck zum Ligaprimus. Die bisherige Saisonbilanz ordnet Vehring als positiv ein – sogar besser als im Vorjahr. Entsprechend selbstbewusst darf der Auftritt beim Spitzenreiter ausfallen.

Der Spitzenreiter steht vor entscheidenden Tagen im Titelrennen. Die tabellarische Nähe zum ASV Altenlingen verleiht jeder Partie zusätzliches Gewicht. Für Schwefingen ergibt sich daraus eine klare Rollenverteilung.

„Sie sind natürlich der Meisterschaftsfavorit, selbsternannt. Der Druck liegt bei Lohne und wir wollen da einfach Spaß haben und ein gutes Spiel absolvieren.“

Fokus auf das eigene Spiel

Trotz der entspannten Ausgangslage reist Schwefingen nicht ohne Ambitionen an. Vehring formuliert die Zielsetzung klar:

„Wir versuchen einfach da Spaß zu haben, ein gutes Spiel abzuliefern, selbstbewusst zu sein und mal schauen, mit welcher Elf wir dann auftreten. Wir haben danach noch Spiele, in denen wir punkten wollen oder vielleicht auch für uns von unserem jetzigen Anspruch eher sollten.“

Der Blick geht also über die Partie in Lohne hinaus – doch das bedeutet keineswegs, dass man die Punkte kampflos überlassen möchte.

„Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich da alles dafür tun, um da auch was Zählbares mitzunehmen.“

Klare Rollen, offene Partie?

Tabellarisch spricht vieles für Union Lohne: beste Ausgangsposition, offensive Durchschlagskraft mit 57 Treffern in 20 Spielen und der Anspruch, die Meisterschaft zu holen. Schwefingen hingegen kann mit 39 Punkten auf eine stabile Saison verweisen und reist mit der Haltung an, befreit aufzuspielen.

Favorit gegen Herausforderer – mit klar verteiltem Druck. Am Sonntag um 14:30 Uhr wird sich zeigen, ob der Spitzenreiter seiner Rolle gerecht wird oder ob Schwefingen im Titelrennen für neue Spannung sorgen kann.