Die Eppinger (weiß) überzeugen bislang durch eine geschlossen starke Mannschaftsleistung. – Foto: Foto Pfeifer

Befreit zu einem Meisterfavoriten Verbandsliga +++ Der stark gestartete VfB Eppingen hat Lust auf das Gipfeltreffen in Heddesheim

Bei nicht gerade wenigen Verbandsligisten stehen der 1.FC Mühlhausen und der FV Fortuna Heddesheim hoch im Kurs, wenn es um die Titelfavoriten für die Saison 2025/26 geht. Auswärtsspiele bei jenen Klubs gehören folglich zu den anspruchsvollsten Aufgaben, die sich einem diese Runde stellen können. Für den FC Zuzenhausen und den VfB Eppingen ist der Sonntag deshalb in dieser Hinsicht eine wichtige Bewährungsprobe mit Blick auf die kommenden Wochen. Ein Sieg kann großes Selbstvertrauen freisetzen, eine Niederlage wäre andererseits kein Beinbruch. Vielleicht erweist sich dieser nicht so hohe Erfolgsdruck ja gerade als förderlich? Zuze gastiert am Sonntag um 15 Uhr in Mühlhausen und Eppingen zeitgleich in Heddesheim.

Während Zuzenhausen aus der jüngsten Vergangenheit mit Mühlhausen Zuversicht schöpfen darf - nur eine Niederlage aus den vergangenen sieben Vergleichen - sieht es für den VfB im Vergleich mit dem FV Fortuna Heddesheim genau anders herum aus. Fünf der letzten sechs Duelle verloren die Fachwerkstädter gegen das Team aus dem Norden des Mannheimer Fußballkreises. Ein zu Null gab es in insgesamt 18 Aufeinandertreffen gar nur ein einziges Mal, 2016 bei einem 3:0-Sieg aus Landesliga-Zeiten. Am Ende jener 2015/16er Spielzeit hatten jedoch beide großen Grund zur Freude. Eppingen stieg als Meister in die Verbandsliga auf und Heddesheim als Vize über die Relegation. Seitdem gehören beide ununterbrochen der höchsten Spielklasse im badischen Verbandsgebiet an.

Nun will es die Tabelle nach drei Spieltagen so, dass beide in der Verbandsliga ganz oben stehen. Eppingen reist als Spitzenreiter zum Verfolger aus Heddesheim. "Der Tabellenplatz ist gar nicht mal ausschlaggebend, viel wichtiger für uns sind unsere sieben erreichten Punkte und die geben uns ein gutes Gefühl", sagt David Pfeiffer. Eigentlich hätten es sogar zwei Zähler mehr sein können angesichts des 2:2 vom Dienstag gegen die SG Heidelberg-Kirchheim, als die Fachwerkstäder eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben haben. Der VfB-Coach sagt: "Das sind natürlich zwei verlorene Punkte, die wir uns nicht mehr zurückholen können."