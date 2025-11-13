Befreit sich der SGV Freiberg aus der Ergebniskrise?

Zuletzt musste sich die Elf von Trainer Kushtrim Lushtaku beim Drittliga-Absteiger SV Sandhausen mit 0:1 geschlagen geben und wartet damit seit Ende September auf den nächsten Sieg. Durch den sensationellen Start in die neue Spielzeit reichte es allerdings aus, um bis zum Hinrundenfinale gegen Bayern Alzenau immer noch als Tabellenführer an der Spitze der Regionalliga zu stehen. Erst unter der Woche probierte sich Freiberg in einem Test gegen Drittligist TSG Hoffenheim II, zog dort aber mit 0:3 den Kürzeren.

Der kommende Gegner des Tabellenführers blickt auf eine ähnliche Flaute zurück. Auf für Alzenau gab es letztmals am 9. Spieltag einen Sieg, damals gewann der Aufsteiger gegen die Stuttgarter Kickers mit 3:0. In den darauffolgenden Partien gab es sechs Niederlagen und zuletzt ein 1:1-Remis gegen den FC Homburg. Auffällig wird vor allem, dass der FC Bayern Alzenau sich gerade in der Fremde schwer tut und auf dem letzten Platz der Auswärtstabelle steht. Auf der anderen Seite gab es für den SGV Freiberg auf heimischen Rasen erst eine Niederlage, die Lushtaku-Elf steht daher auf dem dritten Rang der Heimtabelle.

Der SGV Freiberg geht mit dem klaren Ziel ins Duell, endlich wieder einen Sieg zu bejubeln und im gleichen Zug die mittlerweile stark gefährdete Tabellenführung zu behaupten. Denn aus dem großen Polster ist aktuell ein Vosprung von fünf Punkten bis zum neunten Rang geworden.

