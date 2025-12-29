Befreit aufspielen, überraschen, dranbleiben

– Foto: TSV Immenhausen

Bei der SG Diemeltal 08 beginnt die Vorbereitung offiziell am 10. Februar – bis dahin stehen eine Laufchallenge und wöchentliches Hallentraining auf dem Programm. Außerdem gelang beim Donig-Pokal in Hofgeismar die Titelverteidigung, weitere Hallenturniere wurden bewusst abgesagt, um dem Kader eine verdiente Pause zu ermöglichen. Für die Vorbereitung selbst sind vier Testspiele, ein Trainingslager und zwei Teambuilding-Maßnahmen geplant, um nach der Pause schnell wieder in den Wettkampfmodus zu finden.

Nach dem historischen Aufstieg zeigt Diemeltal in der Kreisoberliga Hofgeismar/Wolfhagen ein beeindruckendes Gesicht: Platz zwei zur Halbserie, nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Weidelsburg. Das 2:1 im emotionalen Derby gegen den TSV Deisel vor 350 Zuschauern gilt als Höhepunkt der Saison. Die Basis des Erfolgs: ein familiäres Umfeld, ein klares sportliches Konzept und eine starke Mischung aus Talenten und erfahrenen Kräften unter Lizenztrainer Rainer Gburrek. Trotz geringer finanzieller Mittel hat sich die Mannschaft schnell etabliert – spielerisch wie körperlich. Rückrunde ohne Druck – aber mit Perspektive

Probleme? Laut Vize-Kapitän Steffen Rothschild aktuell keine. Die Mannschaft wirkt stabil, gefestigt und hungrig. Druck verspüren eher die etablierten Topteams wie Weidelsburg, Oberelsungen oder Deisel. Diemeltal plant, weiter befreit aufzuspielen, die Entwicklung voranzutreiben und „so lange wie möglich oben dranzubleiben“. Der Kader bleibt komplett zusammen; Wintertransfers erscheinen aufgrund frei verhandelbarer Ablösen eher unwahrscheinlich. Weidelsburg bleibt der klare Meisterschaftsfavorit, während Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau, Fürstenwald und Grebenstein II im Abstiegskampf gefordert sein werden.

Diemeltal hingegen hat nichts zu verlieren – und vielleicht genau deshalb so viel zu gewinnen.