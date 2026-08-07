»Befreit aufspielen«: Schaufling fordert Schwanenkirchen zum Topspiel Spitzenreiter SV Schaufling empfängt Absteiger Schwanenkirchen +++ Beide Teams noch ohne Punktverlust +++ Schaufling stellt besten Angriff, Schwanenkirchen setzt auf den Nachwuchs von Marco Baumgartner · Heute, 11:54 Uhr · 0 Leser

Für den SV Schwanenkirchen um Doppeltorschütze Fabian Kreipl (Zweiter von links) geht es nun zum Topspiel nach Schaufling. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Am 3. Spieltag der A-Klasse Lalling kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zweier optimal gestarteter Teams: Der makellose Tabellenführer SV Schaufling empfängt am Wochenende den ebenfalls noch verlustpunktfreien Absteiger SV Schwanenkirchen. Während die Hausherren mit der optimalen Ausbeute von sechs Punkten aus zwei Spielen und mächtig Rückenwind anreisen, wollen die Gäste trotz einer etwas angespannten personellen Lage beim punktgleichen Spitzenreiter bestehen.

Stadler und Pertler vor Topspiel selbstbewusst Die Schauflinger sicherten sich am vergangenen Spieltag einen souveränen 4:0-Auswärtserfolg bei der Zweitvertretung des SV Kirchberg im Wald. Neben Lassana Doucouré und Michael Ferstl trug sich auch der neue Spielertrainer des SVS, Alexander Stadler per Doppelpack in die Torschützenliste ein. Stadler blickt rundum zufrieden auf seine ersten Wochen beim Primus zurück: „Der SV Schaufling ist ein gut geführter Verein und es hat einfach ab dem ersten Gespräch sehr gut gepasst. Die Trainingsbeteiligung und der Zusammenhalt in der Mannschaft sind hervorragend. Ich bin stolz ein Teil dieses Teams zu sein!“ Auch das Miteinander an der Seitenlinie stimme auf Anhieb, man agiere mit Trainerkollege Sven Pertler von Anfang an auf Augenhöhe. Trotz der vollen Ausbeute sieht Stadler jedoch noch Arbeit vor sich: „Die ersten beiden Spiele waren gut, jedoch wissen wir aber auch, dass wir noch einige Punkte verbessern müssen.“ Das Ziel sei es, sich Woche für Woche weiterzuentwickeln, um Schritt für Schritt noch klarer in den Abläufen zu werden. Nun wartet mit dem Kreisklassen-Absteiger SV Schwanenkirchen eine extrem hohe Hürde auf die Heimelf. Spielertrainer Sven Pertler zollt dem kommenden Gegner im Vorfeld großen Respekt. Schwanenkirchen gehöre zu den Top-Mannschaften der Liga und habe einen guten Kader, der „gespickt mit richtig starken Kickern“ sei, die den Schauflingern alles abverlangen werden. Dennoch geht der Spitzenreiter die Aufgabe vor heimischem Publikum mit gesundem Selbstvertrauen an. „Nach einem guten Start können wir befreit aufspielen und versuchen unser Spiel durchzuziehen. Gemeinsam mit unseren Fans werden wir alles raushauen, um die Punkte in Schaufling zu behalten“, gibt Pertler die Marschroute vor.

Schwanenkirchen setzt nach schwierigen Jahren auf den eigenen Nachwuchs Auf Seiten der Gäste blickt man nach zwei absolut nicht einfachen Spielzeiten und dem bitteren Abstieg wieder zuversichtlich nach vorne. Vorstand Kevin Hartenberger betont, wie dankbar man im Verein für die treue Unterstützung in dieser harten Phase sei. Der Fokus liege nun voll auf der Zukunft: „Die letzten beiden Spielzeiten waren absolut nicht einfach für uns. Wir sind dankbar für jeden, der uns in dieser Zeit begleitet und unterstützt hat. Nach dem bitteren Abstieg in der vergangenen Saison blicken wir aber nun wieder zuversichtlich nach vorn. Wir wollen vor allem unseren jungen Spielern die Möglichkeit geben, Fuß zu fassen und sich weiter zu entwickeln.“ Zwar wolle man sich im besten Fall in der oberen Tabellenregion festsetzen, das sportliche Abschneiden stehe aber nicht an oberster Stelle. „Wichtiger als der Tabellenplatz ist es uns aber, wieder attraktiven Fußball zu spielen und unseren Fans wieder etwas zu bieten“, unterstreicht der Vorstand.